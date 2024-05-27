نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح فيلم Crew للعرض إلكترونيًا بهذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد الموعد الرسمي للعرض الإلكتروني للفيلم الناجح Crew لنجمات بوليوود كارينا كابور وكريتي سانون وتابو.

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيطرح عبر واحدة من منصات البث الرقمي قبل نهاية مايو الجاري.

وكانت قد علقت النجمة كارينا كابور على نجاح فيلمها الجديد Crew على مستوى شباك التذاكر رغم كونه عبارة عن بطولة نسائية.

ووفق إنديا توداي، صرحت كارينا أن الأمر ليس مستغرب، وأن البطولات النسائية بالسينما، قادرة على تحقيق المزيد.

والفيلم الذي ضم في بطولته كريتي سانون وتابو، نجحت إيراداته في أن تصبح ثاني أكبر افتتاحية في شباك التذاكر في بوليوود منذ بداية عام 2024.

وكان قد شارك النجم الهندي الشاب ديلجيت دوسناجيه متابعيه لقطات من كواليس تصوير مشاهد فيلم Crew الجديد الذي يشارك في بطولته كوكبة من نجمات بوليوود.

ونقل إنديا توداي اللقطات من خلف الكواليس التي ظهر بها النجم الهندي، وبرفقته النجمة كارينا كابور.

وطرح الاعلان التشويقي الرسمي لفيلم Crew الجديد، الذي يضم ثلاثي من أبرز نجمات السينما في بوليوود هم كارينا كابور وتابو وكريتي سانون.

ونقل موقع إنديا توداي الاعلان التشويقي الأول للفيلم الجديد، استعدادًا لطرحه بصالات العرض بتاريخ 29 مارس المقبل.

الجزء الثاني

وكان قد انطلق رسميًا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير اجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين اجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم اكشاي كومار، وتجري حاليًا عمليات التصوير في العاصمة الانجليزية لندن.

أرجون كابور مفاجأة الفيلم

و سيكون الممثل الهندي الشاب "أرجون كابور" المجسد لشخصية الشر في الجزء الجديد المنتظر من فيلم Singham Again حسب شائعات تتردد حول طاقم تمثيل الجزء الجديد من الفيلم.

ووفق موقع إنديا توداي، يدرس المخرج روهيت شيتي، ضم ارجون كابور لطاقم العمل في شخصية الشر، في الفيلم الذي يجسد بطولته النجم أجاي ديفجان، والممثلة ديبيكا بادوكون في دور البطولة النسائي.