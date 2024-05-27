نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيت الحاجة" و"عائلة توت" على مسرح السامر الليلة بمهرجان نوادي المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم الإثنين، عرضين مسرحيين لفرقة الإسكندرية المسرحية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى نهاية مايو الجاري.

العرض المسرحي "بيت الحاجة "

يقام العرض المسرحي الأول بعنوان "بيت الحاجة" في السادسة مساءً، تأليف وليم روس، إعداد أحمد سمير، إخراج مروان عسكر، يحكى العرض عن أربع شخصيات مختلفة الثقافات يجتمعون لسرقة صالة قمار عن طرق حفر نفق من البيت الملاصق للصالة، تسكنه امرأة عجوز وفي أثناء ذلك يقابلهم العديد العقبات.

العرض المسرحي عائلة التوت

أما العرض المسرحي فيقام في الثامنة مساءً، ويحمل عنوان "عائلة توت"، للكاتب المسرحي استيفان أوركني، وإخراج أحمد محمد أحمد، يناقش العرض مأساة الحرب ومواجهة الظروف الاجتماعية وقتها وتأثير ذلك علي عائلة تعيش علي حدود بلاد المجر، ويناول صراع العائلة ضد عبثيه الحروب وآثارها.

لجنة التحكيم

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من المخرج هشام عطوة رئيسًا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع.

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضًا مسرحيًا تقدم مجانًا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة أثنى عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".