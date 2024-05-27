نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدي جاجا تبدأ الترويج لمشاركتها بشخصية هارلي كوين بفيلم جوكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصفت النجمة ليدي جاجا تجربتها في أداء شخصية هارلي كوين ضمن الجزء الثاني من فيلم جوكر، بالخاصة جدًا.

ووفق ديد لاين، قالت جاجا أن أدائها للشخصية، سيكون مختلف عن النجمات المؤديات للدور نفسه في السابق.

وطرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Joker 2 وسط احتفاء عشاق عالم dc للقصص المصورة، وتوقعات بتفوق الجزء الجديد على الجزء السابق من السلسلة.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم، الذي تستكمل به قصة شخصية الشر الرئيسية من عالم قصص الرجل الوطواط.

وأعلنت شركة ستديوهات DC عن أن فيلم جوكر المنتظر، سيكون حاملًا رسميًا لتصنيف R باعتباره فيلم للكبار فقط لما سيحتويه من مشاهد عنيفة.

ووفق ديلي ميل، الفيلم يعد من أهم أفلام القصص المصورة المنتظرة للطرح خلال عام 2024 الجاري من بطولة واكين فينيكس.

وطرح أول بوستر ترويجي لفيلم جوكر 2 المنتظر، يضم النجم واكين فينيكس والنجمة ليدي جاجا، المجسدان للشخصيات الرئيسية بالفيلم.

ونقلت ديلي ميل، البوستر الترويجي الجديد للفيلم الذي يطرح ضمن عالم أفلام dc، وكان الجزء الأول منه سببا في حصد فينيكس لجائزة الأوسكار.

وكشفت مصادر مطلعة على تفاصيل الجزء الأحدث من فيلم جوكر، عن أن الفيلم سيشهد عرض مجموعة مميزة من الأغنيات، وفق إطار الفيلم الذي سيدور في شكل موسيقي.

ووفق ديلي ميل، سيكون هناك ما يصل لـ 15 اغنية معادة تسجيلها من أشهر الأغنيات سيتم تضمينها بين الأحداث.

جوكر 2

والجزء الثاني المنتظر من فيلم جوكر، يعود خلاله واكين فينيكس لدور البطولة، وتنضم له النجمة ليدي جاجا، التي ستجسد شخصية المساعدة الشهيرة لشخصية الجوكر من عالم أفلام dc، والتي تعرف باسم هارلي كوين.

الفيلم من المتوقع أن يطرح للعرض بأسلوب الميوزيكال، لذا اختيرت ليدي جاجا لتجسيد هذا الدور، الذي كانت مارجو روبي، أحدث من قدمه ضمن عالم أفلام dc.

جديد عالم أفلام DC

وكان قد انطلق تصوير مشاهد الموسم الختامي من مسلسل Flash الذي تستوحى أحداثه من القصص المصورة التابعة لعالم dc.

المسلسل من أكثر مسلسلات عالم dc للقصص المصورة استمرارًا في العرض، حيث طرح منه حتى الآن ما يصل لـ 9 مواسم منذ بداية عرضه في عام 2014.