نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للترجمة يحتفل باليوم العالمي لقارة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، احتفالية اليوم العالمي لقارة إفريقيا، وذلك بمقر المركز، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

احتفالية اليوم العالمي لقارة إفريقيا



وفي كلمتها أوضحت الدكتورة كرمة سامي، أن المركز يستكمل مشروع ترجمة الثقافة الأفريقية بالاحتفال بكتبه المتعلقة بقارة إفريقيا التي صدرت عامي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وأضافت:"يأتي الاحتفال ضمن سلسلة من اللقاءات التي ألقت الضوء على ملف إفريقيا وكرمت المترجمين الذين كرّسوا جهدهم لهذا الملف الثقافي المهم، حيث تتميز اصدارات المركز بتناولها تنوعًا من المجالات المعرفية والقضايا مع وعيها بما أسمته دكتورة رضوى عاشور في كتابها الرائد "التابع ينهض: الرواية في غرب إفريقيا": "الشعور برقابة العين الأجنبية المتربصة بالعيوب ودلائل التخلف"، ولهذا يوجه المركز التحية إلى المترجمين الذين تعاونوا معه على إنتاج إصدارات تبحث عن الحقيقة وتعيد بناء المعرفة بالثقافة الأفريقية والثقة فيها متجاوزة بطرحها المعرفي وهم ما بعد الكولونيالية، وكذلك مرسخة كينونة الثقافة الإفريقية لتعيدها إلى قيمها الأصيلة وتعيد قيمها الأصيلة إليها.



وأوضحت، أن المركز يستكمل سعيه عبر مترجميه عامًا بعد عام تقديرًا لهم، كذلك يكرم المركز هذا العام المترجم الكبير على الغفاري الذي أثرت ترجماته المتميزة المكتبة العربية بلغتها السلسلة وبتنوعها المعرفي، وكان أحدث ترجماته الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في إفريقيا".

أبرز المشاركين في الاحتفالية



شارك في الاحتفالية كل من: المترجم خالد بكري وكتابه "يوم سعيد"، المترجم ربيع وهبة وكتابه "الصحافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، المترجمة رشا رمزي وكتابها (حكايات شعبية من موريشيوس)، المترجم شرقاوي حافظ وكتابه (الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفروأمريكيات).



كما شارك أيضًا في الفعاليات المترجم عمرو زكريا وكتابه (تاريخ العبودية)، المترجم عمرو عبد الفتاح وكتابه (الفتاة التي تزوجت أسدًا)، والمترجم عزت ريان والمترجم محمد عبد الكريم وكتابهما (إفريقيا في روسيا، روسيا في إفريقيا).

