نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف المقدمة الرسمية لفيلم "شرطي بيفرلي هيلز: أكسيل فولي" بطولة النجم إيدي ميرفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت نتفليكس عن المقدمة الرسمية للفيلم المرتقب "شرطي بيفرلي هيلز: أكسيل فولي" بطولة النجم الأمريكي إيدي ميرفي، والمقرر عرضه عالميًا على نتفليكس اعتبارًا من 3 يوليو المقبل.

أحداث الفيلم

يتولى المحقق الشهير أكسيل فولي (إيدي ميرفي) قضية جديدة بعد غياب طال لما يقرب من 30 عامًا، عندما تتعرض حياة ابنته (تيلور بيدج) للتهديد، يعود الشرطي الأسطوري من ديترويت إلى بيفرلي هيلز، حيث يتعاون وابنته مع شريك جديد (جوزيف غوردون ليفيت) وبعض الأصدقاء القدامى، مثل بيلي روز وود (جدج راينهود) وتاجارت (جون أشتون)، للكشف من مُلابسات القضية وحلّها.

تفاصيل الفيلم



الفيلم من إخراج مارك مولوي مأخوذ عن شخصيات من تأليف دانييلو باخ ودانيل بيتري جونيور، تأليف ويل بيل، سيناريو ويل بيل وتوم جورميكان وكيفن إيتن، الإنتاج: جيري بروكهايمر وإيدي ميرفي وتشاد أومان، وجميعهم أعضاء نقابة المنتجين الأمريكية، إنتاج ميليسا ريد،

الإنتاج التنفيذي راي أنجيليك، تشاريس هويت ويبستر، لورنزو دي بونافينتورا، بطولة إيدي ميرفي، جوزيف جوردون ليفيت، تايلور بيج، جدج رينهولد، جون أشتون، بول ريزر، برونسون بينشوت، وكيفن بيكون.