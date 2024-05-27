نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 أفلام للرسوم المتحركة على مسرح الأوبرا الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكري لقاء لنادي السينما يشمل ستة أفلام رسوم متحركة، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 29 مايو بالمسرح الصغير، ويأتي ذلك في إطار فعاليات الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع.

الأفلام المتحركة

وتعرض الأوبرا 6 أفلام متحركة وهى:" هنا مقص وهنا مقص، القدس، قطر الندي، حكايات الأراجوز، الفراشة المغرورة، مشبك شعر" من إعداد نورا غنيم وبحضور رائدات إخراج أفلام الكرتون المصرى شويكار خليفة، الدكتورة ليلي فخري وعطية عادل خيري وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 29 مايو بالمسرح الصغير، ويأتي ذلك فى إطار فعاليات الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع.

حفل لطلاب مركز تنمية المواهب

يذكر أن أقامت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى للمركز الدكتور سامح صابر فصلى البيانو تدريب الدكتورة إيناس محمد وأحمد رشاد على المسرح الصغير.

وتضمن البرنامج نخبة من المؤلفات الكلاسيكية والعربية منها أنه لطيف لـ ميثود روز، رقصة الحرب الهندية لـ بيچارن رولسيث، السوناتا الثانية لـ بابيست وانهال، المهرج لـ ديمترى كاباييف، مينويت لـ باخ، السيمفونية ‏40 مينويت رقم 1 لـ موتسارت، البراءة والوداع لـ بورجموللر، سوناتا لـ بيتهوفن، ڤالس رقم 2 وڤالس الربيع لـ شوبان، النهر يتدفق لـ يروما، الرقص على النيل لـ محمد سعد باشا، بحيرة البجع لتشايكوفسكي، محادثة لـ بيرا تاجرين، تلاشي لـ آلآن والكر، زواج الحب لـ بول دى سينفيل، النغمات الخمس لليل لـ شى چن، جواسيس في مهمة لـ بول هاريس، بالاضافة إلى تنويعات من مؤلفات عمر خيرت منها خللى بالك من عقلك، ليلة القبض على فاطمة، 100 سنة سينما وفيها حاجة حلوة، أداء الواعدين ديڤيد سمير ميلاد، عز الدين السحرتى، آسيا محمد مصطفى، باميلا ميشيل عاطف، سما إسلام نبيل، سارة طارق إبراهيم، يوسف شريف علي، آسيا سامح، كنان محمد، عادل وائل، عمرو محمد حسن، ياسمين أحمد، مارتن جون وحبيبة مدحت.