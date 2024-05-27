نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "انسو هيرو سترات" و"رصد خان" عروض مسرحية لقصور الثقافة بكفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المركز الثقافي بكفر الشيخ خلال اليومين الماضيين، عرضين مسرحيين، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض انسو هيرو سترات

العرض المسرحي الأول "انسو هيرو سترات" لفرقة قصر ثقافة فوه المسرحية، وتدور أحداثه في مدينة إيفيس الإغريقية في القرن الرابع قبل الميلاد، يتناول العرض قصة تاجر يدعى "هيرو سترات" يقوم بإحراق المعبد ليحقق الشهرة ولحفر اسمه في التاريخ، فحكم عليه بالإعدام، ولكن الفساد لا يسمح للعدل بأن يأخذ مجراه، فالقوة والمال تصبح تحت تصرف هذا التاجر من داخل السجن، وحيكت مؤامرات عديدة بين "هيرو سترات" وبين السجان طمعا بالمال، وزوجة الأمير طمعا منها بالمجد والشهرة، وانتهاء بالأمير حاكم مدينة إيفيس طمعا منه في البقاء في الحكم.

"انسو هيرو سترات" تأليف الكاتب الروسي غريغوري إسرايليفيتش، إخراج أحمد المغربي، ديكور محمود إسحاق، أشعار عماد عامر، كوريوجراف محمد رحومه، موسيقي تصويرية وتوزيع إبراهيم الخماري، تسجيل وتنفيذ موسيقي محمد ناصر، ألحان نور النوام، تمثيل: مها النعناعي، محمد علاء، طارق حسين، حسين حسين، محمد معاتيق، آيه حسن، سماح منصور، نور القصاص، كرم خليفة، درويش عبد الكريم.

عرض رصد خان

وجاء العرض المسرحي الثاني بعنوان "رصد خان" لفرقة قصر ثقافة دسوق المسرحية، وتدور أحداثه حول الأساطير القديمة، ويتناول أصل الخطايا هو خطيئة "الغرور"، لكن في حقيقة الأمر أصل الخطايا هو "الطمع"، طمع إبليس في خلافة الأرض هو السبب أنه لم يسجد لآدم عليه السلام، ثم طمع آدم أن يكون من الخالدين فأكل من الشجرة، فخرج من الجنة إلى الأرض، وتنعكس هذه الفكرة على "أولاد غانم" أبطال العرض المقيمين في خان على أطراف المحروسة.

"رصد خان" تأليف محمد علي ابراهيم، تدريب وإخراج محمد على محمود، أشعار وأغاني عمرو أبو السعود، ألحان محمد يحيى عثمان، دراما حركية أحمد أمين إبراهيم، تصميم ديكور وليد السباعي، تمثيل سها إبراهيم، شيماء آدم، حنان الدسوقي، إبراهيم درويش، عمرو وحيد، حمادة سرحان، شوقي ألماظ، إبراهيم السعداوي.

لجنة التحكيم

حضر العرضين لجنة التحكيم المكونة من د. عبد الناصر جميل، المخرج محمد حجاج، والناقد أحمد هاشم، ومينا مجدي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونفذ بإشراف فرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة د. أحمد الشهاوي.

ويقدم إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج 20 عرضًا مسرحيًا في هذا الموسم، حيث استقبل قصر ثقافة الزقازيق عروض محافظتي الشرقية والدقهلية.

عروض الأمس واليوم

وشهد أمس الأحد عرض مسرحى لفرقة قصر ثقافة بيلا بعنوان "دون كيشوت" إخراج أحمد عمارة، وتقدم فرقة سماد طلخا "مغامرة المملوك جابر "إخراج محمد عزت، واليوم الإثنين 27 مايو، وتختتم عروض الفرع مع عرض "منين أجيب ناس" لفرقة قدامى الفلاحين، إخراج محمد فتحي يوم الثلاثاء 28 مايو.

العروض المسرحية المقبلة

أما فرع ثقافة دمياط فيقدم 3 عروض مسرحية على مسرح المركز أيضًا، بدءً من الأربعاء 29 مايو مع مسرحية «قصة رجل قبيح» لفرقة فارسكور إخراج حسن النجار، وتقدم فرقة قصر ثقافة كفر سعد في اليوم التالي العرض المسرحي «سينما 30» إخراج عبد الله أبو النصر، وتختتم العروض مع نهاية شهر مايو الجاري مع مسرحية «قصف جبهة» لفرقة دمياط القومية، إخراج شريف صلاح، وتقدم جميع العروض مجانًا في التاسعة مساءً.