نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل فيلم "ولاد المحظوظة" لـ هيفاء وهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة هيفاء وهبي في الفترة الحالية تصوير فيلمها الجديد “ولاد المحظوظة”، وتجسد خلاله شخصية سيدة لبنانية تتاجر في التفاح، وتتعرض لأزمات عديدة مع تتابع الأحداث.

تفاصيل “ولاد المحظوظة”



ولاد المحظوظة، يدور في إطار رومانسي كوميدي، يضم بيومي فؤاد، كريم عفيفي، نانسي صلاح، محمود الليثي، توني ماهر، وسليمان عيد، حجاج عبد العظيم والفيلم من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.



موعد حفل هيفاء وهبي في فعاليات مهرجان موازين بالمغرب

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة هيفاء وهبي للمشاركة في فعاليات مهرجان موازين بالمغرب يوم 24 يونيو المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلاله باقة من أغانيها المتنوعة ما بين القديم والحديث.

آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية



يذكر أن آخر أغاني هيفاء بعنوان يا نحلة، والتي طرحتها خلال الفترة الماضية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، وتخطت 3 ملايين مشاهدة حتى الآن بعد 3 أسابيع على طرحها، وتصدرت بها التريند، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، وميكس وماستر سليمان دميان.



آخر أعمال هيفاء وهبي السينمائية



والجدير بالذكر آخر أفلام هيفاء وهبي كان فيلم رمسيس باريس، والفيلم دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون إلى باريس بسبب تعويذة سحرية على قطعة حشيش اخترعها حمدي الميرغني، الذي يجسد دور ساحر ضمن الأحداث، ليدخلوا في العديد من الصراعات خاصة بعد سرقتهم لوحة الموناليزا بمتحف اللوفر.

أبطال فيلم رمسيس باريس



رمسيس باريس شارك بجانب هيفاء وهبي في بطولته، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني، محمود حافظ، وسميرة مقرون، مع ضيوف الشرف مصطفى خاطر وأوس أوس وسامي مغاوري وأحمد كشك، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، فكرة محمود حجازي، وإخراج أحمد خالد موسى.