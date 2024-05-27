لهذا السبب.. لطفي لبيب يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنان لطفي لبيب، تريند محرك البحث “جوجل”، بعد ظهوره ببرنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل،ويرصد “دوت الخليج الفني” في السطور التالية أبرز تصريحاته.

تصريحات لطفي لبيب

تحدث الفنان لطفي لبيب، عن علاقته بزوجته، ووصفها بكونها "ست جدعة"، لافتًا أنه يهتم بها وببناته الثلاث، اللواتي لا يرغبن في دخول الفن.





لطفي لبيب يكشف موقفه من توريث الفن



وقال لطفي لبيب أنه صعيدي ولا يؤمن بتوريث الفن، مُضيفًا: "اللي ولادهم طلعوا فنانين دول ورثوهم الحكاية وأنا معملتش ده، مينفعش أعمل ده مع بنات شقين طريق في حاجات تانية، وأنا أب حاسم بس حنين جدًا، في حاجات لا أقبلها وفي حاجات أبقى حازم فيها وحاجات بدلع فيها البنات."

لطفي لبيب يرفض تكريم السفارة الإسرائيلية

وتحدث الفنان لطفي لبيب عن تكريم من السفارة الإسرائيلية له، لافتا أنه امتنع عن استلام جوائز بعد تقديمه دور سفير إسرائيلي في فيلم "السفارة في العمارة" مع الزعيم عادل إمام، مُعلقًا: "لقيتوهم بيكلموني عايزين يكرموني، قولتلهم لأ مينفعش، أنا شايف المكالمة دي وأنا حاربت علشان الأرض دي وجزء من مصر، سيناء دي غالية عليا بشكل لا يتخيله عقل."



لطفي لبيب يكشف عن حقيقة اعتزاله



وتحدث أيضًا عن اعتزاله للفنان، قائلًا أنه لا يوجد أحدًا يتحمس مشاركته في أي عمل بسبب إصابته بشلل نصفي، قائلًا: "الناس دايمًا بتسألني، أنت هتعتزل؟ أنتم كلكم نظر، هو مين يجيب ممثل طاير نصه؟ مينفعش، وأنا قانع جدًا بما أنا فيه وراضي باللي كتبهولي ربنا، راضي بنسبة 100% وسعيد لأني كنت شغال كتير، وعامل 150 فيلم و380 عمل فني بما فيها الأفلام، دول كانوا واخدني تماما من بيتي".

وتحدث عن دوره في فيلم عسل أسود، حيث قدمه بديلًا للفنان محمد شرف، مُعلقًا:" الدور اللي لعبته في عسل أسود كان في البداية للفنان الراحل محمد شرف، ولكن بسبب تعرضه لوعكة صحية طلب منه تقديم الدور بدلًا منه، ولكن أوضح لبيب أنه اشترط أن يأخذ الفنان محمد شرف أجره كاملًا وكأنه كان سيقدم العمل".

واختتم:" راضي هو النموذج السيئ اللي مشوه شكل السياحة في مصر، والدور ده مكانش دوري كان دور محمد شرف الله يرحمه، وكان عامل عملية في المخ وبدأ يفقد الذاكرة ويتوه، وقالوا لازم يتغير وجابوني، وقالولي تعبان قلت لهم ياخد أجره كامل شرط دخولي الفيلم، وعلشان كدة وافقت، وده حق محمد شرف وكان هيعمله أحسن مني والله".