نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. فايزة كمال تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة الراحلة فايزة كمال تريند محرك البحث “جوجل”، بسبب حول ذكرى وفاتها أمس السبت،ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية لها.

مشوار فايزة كمال

وُلدت الفنانة الراحلة فايزة كمال في دولة الكويت لأبوين مصريين عام 1960،والتي لُقبت بالوجه الملائكي بسبب هدوء ملامحها الجميلة، وعلى رغم أن مشوارها لم يكن طويلًا في السينما المصرية، إلا أنها تركت بصمة كبيرة خلال مسيرتها الفنية.

وبعد حرب أكتوبر عام 1973 عادت إلى مصر رفقة والديها وحصلت على بكالوريوس الفنون المسرحية، وفي السنة الأولى بالمعهد أسند إليها الاشتراك في مسلسل العدل والتفاح أمام الفنانة الراحلة مديحة كامل والفنان الراحل عبدالله غيث، وتألقت تألقًا كبيرًا لتكتب بذلك شهادة ميلادها في دنيا الفن.

وبعد هذا النجاح، أصبحت الحصان الرابح لدى المخرجين، فقد كان يتم طلبها في نوعية الأدوار التي تتطلب تلك المواصفات والملامح التي كانت تتميز بها الفنانة الراحلة، مثل أدوارها في المال والبنون والإمام الشافعي وأم الصابرين وملكة في المنفى وحكايات البنات والإمام الغزالي.

زيجات فايزة كمال



تزوجت فايزة كمال، من المسرحي مراد منير، وأنجبت منه طفلين “يوسف” و"ليلى".

وفي أحد حواراته الفنية، كشف زوجها المخرج مراد منير، عن أول لقاء جمعه مع الفنانة الراحلة كممثلة، حيث قال: أثناء مشاركتها في مسرحية (الملك هو الملك) مع الفنان محمد منير؛ راهني صلاح السعدني أنها ستكون أسوأ ما في العرض"، مضيفا: "ولكنني كان لدي تأكيد على موهبتها وقدراتها الفنية، وكسبت الرهان وكان عبارة عن زجاجتي (ويسكي).



وفاة فايزة كمال

تعرضت لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى قصر العيني، حيث تبين بعد خضوعها لعدد من الفحوصات والأشعة؛ إصابتها بسرطان الكبد.

ونصحها الأطباء بالبقاء في المستشفى؛ بعد فشل جراحة أجريت لها، ما جعلها تصاب بمضاعفات كثيرة وسريعة، دخلت على أثرها العناية المركزة، ولفظت أنفاسها في صباح يوم الإثنين 26 من مايو 2014 عن عمر ناهز 52 عامًا.

