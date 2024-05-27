نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر: لطفي لبيب بيعمل بهجة في الاستوديو وعاوزين نشوفه تاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة وفاء عامر، أن الفنان لطفي لبيب عندما يقدم دور صغير أو دور كبير بالنسبة لهم فهو علامة وبصمة مميزة ولا يستطيع أحد أن يقلده وصوته مميزة ومكانته لا يقدر أحد أن يملؤها.

تصريحات وفاء عامر

وتابعت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"احنا بنحبك وبنقولك شد حيلك مفيش حاجة اسمها إنك قاعد في البيت يبقى خلاص.. إحنا منتظرينك وعاوزين نشتغل معاك أنت بهجة الاستوديو وأنا اشتغلت معاك قبل كده وبتضيف روح البهجة ومن الناس النضرة ربنا يديك طولة العمر".

وأشارت وفاء عامر، إلى أن جيل الفنان لطفي لبيب والراحل حسن حسني وقفوا بجوار الفنانين الجدد وتركوا بصمة مع فنانين أصبحوا نجوم شباك حاليًا مثل أحمد حلمي ومحمد هنيدي وأحمد السقا وغيرهم.

أحدث أعمال وفاء عامر



ومن ناحية أخرى، تشارك وفاء عامر، في بطولة فيلم “محو أمنية” مع مصطفى خاطر، وأيتن عامر، وتظهر وفاء بشخصية والدة أيتن، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، العمل من بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، وفاء عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.



آخر أعمال وفاء عامر



حققت وفاء عامر نجاحًا ملحوظًا في موسم دراما رمضان الأخير 2024، بمشاركتها في مسلسلي جودر مع ياسر جلال، وقدمت وفاء في جودر شخصية فاطمة والدة جودر، والذي لعب دوره ياسر جلال، وتدور أحداث العمل في إطار فانتازي تشويقي، من عالم حكايات ألف وليلة وليلة، ويتناول حياة تاجر الأقمشة جودر الذي يمر بأزمات عديدة في حياته بعد وفاة والده، كما يتناول قصة الملك شهريار.

وأيضًا شاركت في فيلم أبو نسب من بطولة محمد إمام، والذي عُرض في موسم أفلام رأس السنة الماضي، وحصد إيرادات تجاوزت 53 مليون جنيه وقتها، والفيلم من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو وشيرين رضا وماجد المصري ومحمد ثروت وأحمد فهيم، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.