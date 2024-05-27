نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السينما الإيطالية في القاهرة تستعرض مع جمهورها أهم أفلام مارسيلو ماستروياني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة غدًا لافتتاح نسخته الأولى من فاعلية "السينما الإيطالية في القاهرة، عشرة أيام من عروض السينما الإيطالية "Cinma in Città، والتي تستمر في الفترة من 28 مايو إلى 9 يونيو، حيث تم انتقاء مجموعة من الأفلام الإيطالية التي ستعمل على على غمر الجمهور المصري والأجنبي في نسيج السينما الإيطالية الغني.

أفلام بالمعهد الثقافي الإيطالي



تقدم الفعالية برنامجًا آسرًا يعمل على سد الفجوة بين الأجيال، حيث ستشارك روائع الافلام الكلاسيكية التي تضم أفلام للممثل الأسطوري مارسيلو ماستروياني التي عرضت في دور العرض وتعاون من خلالها مع عدد من المخرجين المعاصرين والمعروفين وكذلك الناشئين، حيث تعاون مع عدد كبير منهم في مجموعة متنوعه من الأعمال التي تم الانتقاء منها بعناية لتقديمها ضمن فعاليات السينما الإيطالية في عشرة أيام، والتي ستتضمن أيضًا العرض الحصري لإصدارات عام 2023، باستكشاف حيوي للتراث السينمائي الإيطالي وتطوره.



تقام الفعاليات والعروض في اثنين من دور العرض في القاهرة هما سينما الزمالك والمعهد الثقافي الإيطالي، مما سيفسح المجال للجمهور بتعزيز تجربتهم بالتفاعل مع السينما الإيطالية في مساحة مألوفة وحميمية.



تفتخر الفعالية بتقديم برنامج للأفلام مختار بعناية حيث سيتم عرض فيلم "Io Capitano” في حفل الافتتاح بسينما الزمالك، فيلم إنساني ميلودرامي للمخرج الإيطالي ماتيو غارون، يروي حيثيات رحلة حافلة بالمشقات لشابين سنغاليين في سن الـ 16 عامًا يغادران من قريتهما سعيًا وراء حلم الشهرة كمغنيين في إيطاليا، وهو فيلم حائز على جائزتين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لأفضل مخرج ماتيو غاررون وأفضل موهبة جديدة في التمثيل للممثل سيدو سار بطل الفيلم.

أفلام بسينما الزمالك



وسيتم عرض افلام أخرى بسينما الزمالك هي:C'e ancora domain، Il sol dell'avvenire، La chimera، Uomini e Dei.



كما تتضمن الفعالية جزء خاص بالأفلام الكلاسيكية، سيتم فيها عرض أفلام للممثل الإيطالي الشهير مارسيلو ماستروياني بالمركز الثقافي الايطالي بالقاهرة هي: Otto e Mezzo، Una Giornata Particolare، Matrimonio all’Italiana، Che ora è



يذكر أن المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة أعلن في وقت سابق أن عروض الأفلام ستكون مجانية، ولا يتطلب الأمر سوى الحجز من خلال الصفحة الرسمية على Facebook التي ستمكن الجمهور المحب للسينما الإيطالية والمحب للحضور بوضع علامة للتذكير على التقويم الخاص بك واستعد للانتقال بسحر السينما الإيطالية، الذي يعد كل القائمين على الفاعلية بتجربة سينمائية لا تُنسى، توفر نافذة على قلب وروح الثقافة الإيطالية.