"متنورش العالي".. صبري فواز يكشف عن نصيحة لطفي لبيب له

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان صبري فواز، أنه شرف كبير له عندما قال عنه الفنان لطفي لبيب في تصريح بأن صبري فواز عوض غيابه عن الشاشة كونه فنان موهوب وقدم أعمال فنية جيدة.



وتابع صبري فواز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"شرف كبير ليا أن لطفي لبيب يتكلم عني ويقول الكلام ده.. من بدري وهو بيقول عني وعامل معايا واجب كبير بكلامه وهو صاحب النصيحة الأهم اللي غيرت حياتي في التمثيل والحياة الشخصية".

نصائح لطفى لبيب للفنان صبري فواز

وأشار صبري فواز، إلى أن الفنان لطفي لبيب نصحه بقول "متنورش العالي" وأنا ملتزم بكلامه بعمل بنصيحته"، فيما عاتب لطفي لبيب، الفنان صبري فواز على الهواء مباشرة بقول "أنا زعلان منه.. أستنيتك ومجتش ليه يا صبري"، ليرد عليه بقول:"ده أنا أجيلك لحد عندك أنت عارف غلاوتك عندي يا عم لطفي.. ده أنت الغالي".

تعاون صبري فواز مع لطفى لبيب

وأوضح صبري، أنه شارك الفنان لطفي لبيب عدة أعمال وهو شخص جميل للغاية وقريب من المحبة ونتعلم منه أشياء كثيرة.

وتحدث لطفي لبيب، عن مقولة "متنورش العالي"، موضحًا أن العالي دائمًا يبهر من حوله ويجعل الرؤية شديدة للغاية وتسبب تعب للعين، إنما يجب أن نجعل النظرة إضاءة عادية حتى لا يخاف الناس منه.

برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



