صلاح عبد الله: لطفي لبيب أصبح الجوكر الذي لم يستغنى عنه نجوم مصر في أعمالهم

القاهرة - محمد ابراهيم - أسترجع الفنان صلاح عبد الله، ذكرياته مع الفنان لطفي لبيب كونهما أصدقاء لفترة طويلة، وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:" فاكر المنيل يا لطفي بتاع إسعاد يونس اللي كان فيه كل عواجيز مصر وعملنا فيه مسلسل دمه خفيف بس للأسف لم يذاع في مصر، وكنت أنا والراحل علاء ولي الدين أصغر أتنين في اللوكيشن ولطفي عنده موهبة الكتابة ومتميز وقبل الستين سنة من الشهرة كان عنده مشوار في المسرح وعدد من الأعمال الفنية".



وأشار صلاح، إلى أن لطفي لبيب مرت عليه مرحلة من الإحباط من التمثيل وبدأ يتحدث معه بأن يطلب من المنتجين أن يقرؤن القصص والروايات التي كان يكتبها، وفي وقتها كان ممثل وأعجبت للغاية بأداؤه بطريقة فوق الوصف.

لطفى لبيب "الجوكر "

وأوضح صلاح عبد الله، أن لطفي لبيب بعد فترة أصبح الجوكر الذي لم يستطيع نجوم مصر أن يستغنوا عنه في أعمالهم الفنية سواء السينما أو الدراما وأصبح حلم كل ممثل أن يصل لأداء لطفي لبيب وقدراته وكواليسه ما أروعها.

صلاح عبدالله يكشف العمل مع لطفي لبيب

وأردف صلاح عبد الله،:"مفيش ممثل ما أشتغلش مع لطفي لبيب غير ولو كان مرتاح معاه وبالذات الشباب الصغير.. وأنا واحد من الناس اللي كنت لما بشتغل معاه ببقى طاير من السعادة اللي فيها ولما كنا بنخلص المشهد بنقعد نتكلم وأنا بعشقه لما كان بيحكيلي عن ذكرياته".

برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.