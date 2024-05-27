نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. تعرف على كواليس مشوارها الفني وسر لقب سيدة الشاشة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1931، ورحلت عن عالمنا عام 2015 عن عمر ناهز 84 عامًا، رحلت وتركت بصمة فنية كبيرة في عالم السينما والتلفزيون، حيث قدمت أكثر من 100 عمل فني على مدار مشوارها الفني.

مشوار فاتن حمامة الفني



ولدت فاتن حمامة في مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، في 27 مايو 1931، أحبت الفن منذ سن مبكرة جدًا حين اصطحبها والدها لسينما عدن بالمنصورة وشاهدت فيلم لآسيا داغر، وحلمت أن تكون ممثلة،حين قرأ والدها إعلانًا في الصحف للمخرج الرائد محمد كُرَيم يطلب ممثلة طفلة لدور أمام محمد عبد الوهاب بعث له بصورة لها، وبالفعل سافرت إلى القاهرة وتمت مقابلتها، حيث أعجب بها للغاية وقام بتغيير السيناريو لإعطائها دورًا أكبر.

قدمت فاتن حمامة أكثر من 100 عمل فني بين السينما والدراما،ومن أشهر أفلامها: "ظلموني الناس" عام 1950، "من عرق جبيني" عام 1952، "عبيد المال" عام 1953، "موعد مع السعادة" عام 1954، "أيامنا الحلوة" عام 1955، "موعد غرام" عام 1956، "لن أبكى أبدًا" عام 1957،:سيدة القصر" عام 1958، "دعاء الكروان" عام 1959.

قصة لقب سيدة الشاشة العربية

لقبت فاتن حمامة بـ سيدة الشاشة العربية، وترجع قصة هذا لقب إلى محمد بديع سربية رئيس تحرير مجلة الموعد الذى قال لها بعد فوزها فى أحد الاستفتاءات التى أجرتها المجلة والتى فازت بها فاتن حمامة "أتوجك الآن سيدة الشاشة العربية"، ومنذ ذلك الحين صار لقبًا لها.