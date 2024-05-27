نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. افتتاح ملتقى عيون الدولي العاشر بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت عنوان" ألحان وألوان" تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا معرض ملتقى عيون الدولي العاشر للفنون التشكيلية ويفتتح في السابعة مساء اليوم الإثنين 27 مايو ويتواصل حتى الثلاثاء 28 مايو.

معرض ملتقى عيون الدولي العاشر للفنون التشكيلية

يضم المعرض 60 عمل في مختلف مجالات الفنون التشكيلية منها الرسم، التصوير، النحت، الخزف، الأشغال الفنية اليدوية وغيرها والتي أبدعها نخبة من الفنانين ما بين متخصصين ودارسين وهواة موهوبين وأصحاب التنمية الفنية الذاتية من مصر وخارجها.



معرض ألحان وألوان



يأتي اسم المعرض “ألحان وألوان” كنتاج لإبداعات الفنانين وقدرتهم على استخدام أدواتهم الفنية والتي تضم تشكيلات لونية تتناغم بين وحدات العمل الفني

ودرجات إتزان التكوين لتصل بالمفردات والمفاهيم إلى تحقيق رؤية بصرية تمثل لحن فني يسعى إليه المبدع والمشاهد ويغرس مبادئ التذوق الفني للسمو بالروح.

معرض أجواء من الطبيعة نحاكي الزمن

يذكر أن قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية استضافت معرض بعنوان "أجواء..من الطبيعة نحاكى الزمن" لفناني جماعة التشكيل الحر المصرية للفنون التشكيلية تحت رعاية مؤسسها الفنان طارق محسن جابر وافتتح في نهاية أبريل الماضي حتى الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري.

وضم المعرض 50 عمل فني متنوع تم تنفيذها بخامات مختلفة منها الألوان الزيتية، الإيكلريك وغيرها تتناول الكثير من الرؤى المختلفة لسحر وجمال الطبيعة ومناظرها المتعدده بمحافطات لتعبر عن الحضارة والأصالة.