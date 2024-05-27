نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون تستعيد ذكرياتها مع فاتن حمامة بمناسبة ذكرى ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة سيمون عن سعادتها وفخرها بالوقوف أمام سيدة الشاشة فاتن حمامة، حيث حرصت على مشاركة جمهورها بصور لها من أعمالها جمعتها بالراحلة فاتن حمامة تزامنًا مع ذكرى ميلادها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



رسالة سيمون لفاتن حمامة

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" يمر الوقت ويدخل ناس إلى حياتك ويخرجون منها نفقد أشخاص نعتز بيهم ولكنهم إحياء في ذكرتنا بقيامهم ذكرياتهم مميزاتهم احتفظ بأرواحهم حية في داخلي لما بعد الرحيل".



وأضافت:"لا أنسى أصلاء كل سنة وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في القلوب بأعمالها الفنية وفي أنسانيتها التي تشرفت بها والعمل معها واختيارها من علمتني معني الأبراج هكذا يكون برج الجوزاء الأصيل الحقيقي ".



وتابعت:" في ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة فاتن حمامة كل سنة وهي سيدة سيدات الشاشات وهي خالدة دائما كان ليا الشرف جائزة إكمال المسيرة ".



تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناتها يارب العالمين، تستاهلي كل خير، النجمة المتميزة سيمون، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال سيمون

والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، ودارت أحداثه حول فتاة تتمرد على عادات وتقاليد أهلها، وتعمل تاجرة سموم، وتقوم باستخلاص سم العقارب وبيعه، وتلك الفتاة تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع مرور أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، على يد عائلة زوج غادة عبد الرازق، وتتصاعد الأحداث وغادة عبد الرازق تحاول الانتقام لحق شقيقها.

أبطال مسلسل صيد العقارب

والعمل بطولة النجمة غادة عبد الرازق محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.