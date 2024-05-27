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أحمد جودة - القاهرة - تواصل الثقافة المصرية فعالياتها لحفظ التراث الفنى حيث تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا ضمن سلسلة كلثوميات التى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على مسرح معهد الموسيقي العربية.

كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية نهاد فتحى ورحاب عمر نجمتا كلثوميات فى معهد الموسيقى العربية

كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية نهاد فتحى ورحاب عمر نجمتا كلثوميات فى معهد الموسيقى العربية

كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية نهاد فتحى ورحاب عمر نجمتا كلثوميات فى معهد الموسيقى العربية

كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية نهاد فتحى ورحاب عمر نجمتا كلثوميات فى معهد الموسيقى العربية

برنامج “ كلثوميات ”

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفني يؤديها كل من نهاد فتحى ورحاب عمر.

يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزء أصيل من التراث الموسيقى العربي.