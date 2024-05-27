مأخوذ عن رواية كونداليني.. ظافر العابدين يشارك منة شلبي فيلمها الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد النجم ظافر العابدين على بطولة فيلم سينمائي جديد للنجمة منة شلبي، والفيلم من إخراج محمد سلامة.





أحدث أعمال ظافر العابدين

و ينتظر ظافر العابدين عرض مسلسل البحث عن علا2 والذي يشارك في بطولته مع الفنانة هند صبري والعمل يدور في إطار اجتماعي لايت، ومن المقرر عرضه عبر منصة نتفليكس العالمية.

والمسلسل من بطولة هند صبري، سوسن بدر، ظافر العابدين، هاني عادل، طارق الإبياري، ندى موسى، محمود الليثي، آيسل رمزي، عمر شريف، وياسمينا العبد، ومن تأليف مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.





كما أعلن ظافر العابدين، عبر صفحته الشخصية علي موقع انستجرام، عودته إلى موسم دراما رمضان والمشاركة العام المقبل دون الكشف اسم وتفاصيل العمل المرتقب، نشر صورة من تعاقده مع إحدي شركات الإنتاج من أجل تقديم مسلسل رمضان ٢٠٢٥.

آخر أعمال ظافر العابدين

وكان آخر أعمال ظافر العابدين هو فيلم "أنف وثلاث عيون " يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، صبا مبارك، سلمى أبوضيف وجيهان الشماشرجي، معالجة سينمائية وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس، مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، التي سبق تناولها في عام 1972 من خلال فيلم يحمل نفس الاسم بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين وماجدة، إخراج حسين كمال، كذلك تقديم مسلسل عام 1980 بنفس الاسم بطولة كمال الشناوي ويسرا وليلى علوي وماجدة الخطيب، تدور القصة في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال شخصية طبيب في حياته عدد من النساء، تتغير حياته عندما يتعرف على شابة تصغره في العمر بأكثر من 20 عامًا، ويدخل في عدة أزمات وصراعات نفسية عليه أن يتخطاها.