عباس أبو الحسن يكشف تفاصيل خضوعه لعملية جراحية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عباس أبو الحسن عن آخر تطورات حالته الصحية، وهي خضوعه لعملية جراحية دقيقة لترميم وخياطة طرفي وتر "أكيلس" في ساقه اليمنى، وذلك بعد أزمة محاولته إنقاذ سيدتين بحادث الشيخ زايد.

ونشر عباس أبو الحسن صورة لقدمه بعد إجرائه العملية الجراحية، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا:" قدر الله وما شاء فعل، أشكر العدد الغفير من الأصدقاء والمعارف والمتابعين الذين اهتموا بالسؤال علي وكانوا بمثابة السند النفسي في اختيار صعب مريت ومازلت أمر به، وأنا مدين لكم بالامتنان والعرفان ".

واستكمل "أبو الحسن":" خضعت أمس الأول لعملية جراحية دقيقة لترميم وخياطة طرفي وتر "اكيلس Achilles tendon في ساقي اليمنى أجراها د. وليد رضا أستاذ واستشاري جراحة العظام، والذي كان قد قُطع فجأة لعدم تحمله ضغط وزن سيارتي الهائل خلال محاولتي المستميتة لرفعها وقلبها على جانبها لإنقاذ السيدة التي علقت ملابسها بمجموعة الحركة الخلفية للسيارة المرتفعة، سأظل في تلك الجبيرة السوداء المبينة بالصور لمدة 6 أسابيع ممتنعا عن الحركة ومن بعدها برنامج علاج طبيعي لمدة ستة أشهر، على أمل استعادة حركتي الطبيعي تدريجيا من بعدها. كما منّ الله بالشفاء التام على السيدة منال إحدى المصابتين وستعود إلى منزلها، وتحسنت حالة السيدة حُسنة المصابة الثانية لكنها مازالت في غرفة العناية المركزة وتحتاج إلى دعواتكم".

واختتم مشيرا أنه سيستمر في تقديم بودكاست "حوارات مع عباس"، قائلا: "كما إنني سأواصل تقديم البودكاست "حوارات مع عباس" لإيماني الكامل بأهميته وجدواه في تقديم الرحلة الإنسانية والإبداعية لنماذج استثنائية ملهمة وناجحة في شتى المجالات وقدرته على تثقيف وتعليم وتقديم مدد حقيقي لأجيال عديدة ومختلفة وجديدة قادمة وتكون عونا لهم في طريق تحقيق أحلامهم، وقناعتي بحاجتنا الماسة إلى مكتبة أرشيفية توثق رحلات وروح وصوت تللك الشخصيات العظيمة تصمد أمام عجلة الزمن، لله الأمر من قبل ومن بعد".