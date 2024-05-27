نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم السرب يحافظ على صدارة شباك التذاكر.. وشقو في المركز الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم "السرب" تصدره شباك التذاكر، منذ بداية عرضه في السينمات في 1 مايو الجاري، حيث حقق إيرادات أمس الأحد وصلت إلى 515 ألف جنيه، ليبلغ إجمالي ايراداته حتى الأن نحو 35 مليونًا و143 ألف جنيه.

أبطال فيلم السرب

فيلم "السرب" يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

أحداث فيلم السرب

فيلم السرب عن أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وبدأت أحداث برومو الفيلم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويأتي في المركز الثاني فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، بتحقيقه أمس الأحد إيرادات بلغت 287 ألف جنيه، ليبلغ إجمالي ايراداته حتى الأن أكثر من 73 مليون.

أبطال وصناع فيلم شقو

شارك في بطولة فيلم "شقو" بجانب عمرو يوسف ومحمد ممدوح، مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: دينا الشربيني، أمينة خليل، وليد فواز، جميل برسوم، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.