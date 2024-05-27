نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاجرة تفاح.. تفاصيل شخصية هيفاء وهبي في فيلم "ولاد المحظوظة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة هيفاء وهبي خلال هذه الفترة تصوير فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، الذي كان يحمل مسبقًا اسم چوري، ومن المقرر عرضه في موسم الصيف.





تفاصيل شخصية هيفاء وهبي

وتجيد هيفاء وهبي خلال أحداث الفيلم شخصية سيدة لبنانية تتاجر في التفاح، وتتعرض لأزمات عديدة مع تتابع الأحداث.













ويشارك في الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي كل من بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر، والعمل من تأليفهيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.



آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية





ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي الغنائية هي أغنية "ما بضعفش"، وهي من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيعسليمان دميان، والكليب من إخراج إيلى فهد.



آخر أعمال هيفاء وهبي السينمائية





يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم “رمسيس باريس” وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيسإلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررونتشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.



ويشارك في بطولته هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس،جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيسوأحمد خالد موسى.