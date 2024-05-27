وفاء عامر: رجلي اتكسرت من 3 أشهر وكتفي اتصاب قبل أيام.. ادعولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 06:35 مساءً - كشفت الفنانة وفاء عامر عن تعرضها لإصابة جديدة في الكتف، بعد مرورها بكسر آخر في القدم، منذ 3 أشهر، حيث طالبت الفنانة كل محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل حتى تمر من هذه الأزمة على خير، وتعود لاستئناف نشاطها الفني من جديد.

وكتبت وفاء عامر منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قالت: أحبائي في الله في أقل من 3 أشهر أتكسر مرة قدمي ومن 5 أيام كسر في الكتف من فضلكم ادعولي أوي بجد وأعتذر عن عدم الرد.

الحالة الصحية لـ وفاء عامر بعد تعرضها لكسر

وفاء عامر تكشف تفاصيل الحالة الصحية

وفي سياق آخر، كشفت وفاء عامر تفاصيل خضوعها لـ علاج نفسي، بسبب شخصيتها في مسلسل حق عرب، الذي عرض في السباق الرمضاني 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، بجانب كشف تفاصيل أصعب مشاهدها في العمل، حيث قالت الفنانة في لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس: أنا باخد أدوية نفسية بعد دوري في مسلسل حق عرب، وأنا أساسًا ماشية مع دكتورة نفسية وده مش عيب، أنا بشوف المجتمع بيجرم أن حد يروح لطبيب نفسي.

وأضافت وفاء عامر: الدكتورة قالتلي لازم تروحي تعيشي شوية في جبل، وفعلًا روحت لوحدي عيشت في مكان قريب من جبل بعد الغردقة شوية، علشان أفصل من شخصيتي في حق عرب، وارتاحت جدًا الحمد لله.