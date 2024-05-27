نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحمد حلمي برفقة نجل شقيقه في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم أحمد حلمي متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات ة إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بابن شقيقه.





وظهر الشبه الكبير بين أحمد حلمي ونجل شقيقه حسب ما أكد المتابعون عبر صفحة أحمد حلمي الرسمية.





أحدث أعمال أحمد حلمي

ومن جهة أخرى كشف حلمي عن توقيت العرض الأول لمسرحيته "ميمو" بمصر عقب النجاحات الكبيرة التى حققها العمل خلال عروضه بالمملكة العربية السعودية والتى شهدت حضورا كامل العدد.



وحرص الفنان أحمد حلمي، على نشر بوستر "ميمو" عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي معلنا عن اولى عروض العمل بمصر علي مسرح جراند حياة بالقاهرة وذلك مع أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

و يجرى منتج العمل حمدى بدر كافة الترتيبات والتجهيزات بمواصفات غير مسبوقة ليكون العمل المسرحى متاح لإستقبال الجمهور بمسرح جراند حياة الذي من المقرر انطلاق عروضه بمصر مع أول أيام عيد الاضحي تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.





ويشارك في بطولة مسرحية "ميمو" إلى جانب أحمد حلمي كل من هنا الزاهد، رحمه احمد، حمدي المرغني، محمد رضوان، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

فيلم “لسه حتة

كما بدأ النجم أحمد حلمى جلسات عمل مبدئية مع صناع فيلمه الجديد "لسه حتة" وهو اسم مبدئي للعمل الجديد، المقرر أن يطرح في دور العرض فى عيد الأضحى كموعد مبدئي، من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى، حيث استقر حلمى على فكرة الفيلم التي تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعى، كما سيتم الاعلان عن بطلة الفيلم خلال القترة المقبلة.

آخر أعمال أحمد حلمي

وكانت آخر أعمال أحمد حلمي، في السينمائية هو فيلم «واحد تاني»، وعرض العمل في عيد الفطر لعام 2022، وهو من بطولة نسرين أمين، أحمد مالك، سيد رجب، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج محمد شاكر خضير، ودارت أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقاريرعن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.