نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعواتكم.. عمرو عبد العزيز يعلن خضوعه لعملية جراحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان عمرو عبد العزيز عبر منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خضوعه لعملية جراحية دقيقة، حيث طالب كل محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من هذه الأزمة على خير، ويسترد صحته ليعود لجمهوره من جديد في أقرب وقت، وكتب: داخل أعمل عملية صغننة كدة.. دعواتكم لي بالشفاء.

الحالة الصحية لـ عمرو عبد العزيز

سبق، أعلن الفنان عمرو عبد العزيز تعرضه لأزمة قلبية، أدت إلى دخوله غرفة العناية المركزة، في أحد المستشفيات الكبرى بـ القاهرة، شارك عمرو عبد العزيز، متابعيه صور له خلال تواجده في غرفة العناية المركزة بعد مروره بأزمة صحية، وعلق عليها قائلًا: بجد أصعب 48 ساعة عدوا عليا في عناية القلب، بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس.

آخر أعمال عمرو عبد العزيز

وكان آخر أعمال عمرو عبد العزيز مشاركته في بطولة فيلم ورد وريحان بالتعاون مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم، أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، نبيل عيسي، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل. يجسد أحمد الفيشاوي في فيلم “ورد وريحان” شخصية ” زين”، الذي يرتكب بعض الجرائم تجاه أي شخص يمارس عليه الكذب، وايضا مشاركته في بطولة مسلسل رمضان كريم 2، بجانب كلا من نجوم الفن: سيد رجب، نهى صالح، دينا محسن، إنعام سالوسة، سلوى عثمان، صبري فواز، رانيا فتح الله، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، محمد لطفي، سلوى سلوى خطاب، نوليا مصطفى، برلنتي فؤاد، أحمد صيام، نجلاء بدر، كريم الأبنودي، شريف حسني، دينا ويزو، وائل الفشني، بدرية طلبة، وغيرهم.

وايضا مشاركته في مسلسل "بعد النهاية"، والذي تم طرحه بالموسم الرمضاني السابق 2024، وهو من بطولة نيرمين الفقي، وريهام سعيد، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد رفعت، وصبري عبد المنعم، وجيهان خليل، وهالة فاخر، وعلاء مرسي، وعمرو عبد العزيز، وتامر عبد المنعم، وجمال يوسف، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتأليف فداء الشندويلي، تدور أحداث مسلسل "بعد النهاية" حول جيهان، فتاة مصرية تعود من أمريكا بعد غياب سنوات لتصطدم بحقيقة مؤلمة، وهي خېانة زوجها مروان وصديقتها المقربة دينا تكتشف جيهان الخېانة بنفسها بعد مكالمة من مجهول يدلها على مكانهما، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.