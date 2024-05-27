نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع فلسطين.. ويجز يرفض المشاركة في إعلان إحدى شركات المياه الغازية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك عدد من نجوم الفن في إعلان إحدى شركات المياه الغازية الجديد 2024، والذي عرضته الشركة خلال الفترة الماضية، وظهر عمرو دياب، محمد صلاح، أحمد السقا، كريم محمود عبدالعزيز، نوال الزغبي، قصي، وروبرتو كارلوس، سامي الجابر، تساءل الكثير من المتابعين عن سبب عدم ظهور مطرب راب ويجز في الاعلان.

رفض ويجز الظهور في إعلان بيبسي الجديد

رفض مطرب راب ويجز المشاركة في إعلان بيبسي الجديد احترامًا لحملات المقاطعة المنتشرة لمنتجات الشركة، تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين، الذين يتعرضون لأبشع جرائم الإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني الغاشم، وهاجم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا شركة بيبسي بعد إعلانها الجديد، إذ وصف البعض أن الشركة تحاول استفزاز الجماهير من فترة أخرى، ردا على حملة المقاطعة التي انتشرت خلال الأشهر الماضية.

دعم ويجز للشعب الفلسطيني

ومن ناحية اخري، يواصل ويجز دعمه للشعب الفلسطيني، حيث أعلن مؤخرًا مقاطعته منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وماسنجر، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني لما يتعرضون له من إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهه ويجز أيضًا مؤخرًا، رسالة باللغة الإنجليزية لجمهوره الكندي، وذلك خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بمونتريال كندا، ولفت إلى أن الإعلام الغربي يزور الحقائق في حرب فلسطين وإسرائيل.

أولى تجارب ويجز في مجال التمثيل

مسلسل بيمبو هو أولى تجارب ويجز في مجال التمثيل، وتم طرحه على منصة شاهد الإلكترونية عام 2021، ولعب خلاله دور رجل يدعى جابر، ودارت أحداث المسلسل حول بيع بيمبو -أحمد مالك- المخدرات لكي يسدد ديونه بعد أن خسر أمواله في حادث سرقة، ولكنه يتحول لمحقق مبتدئ عندما يبدأ بالبحث في جريمة قتل امرأة واختفاء، وضم المسلسل العديد من الفنانين مع ويجز، منهم: هدى المفتي، أحمد مالك، ملك الحسيني، محمد لطفي، أحمد بسيوني، عباس أبو الحسن، سارة عبد الرحمن، سينتيا خليفة، طه دسوقي، أحمد الأزعر، حسن مالك، والمسلسل من تأليف منة فوزي ومحمد أديب، وتحت قيادة المخرج عمرو سلامة.

آخر أغاني ويجز

وكان آخر أغاني ويجز هي طرحه لأغنية "إيه الدنيا" التي حققت نجاحا كبيرا، والتي أطلقها ضمن أعمال موسم عيد الأضحى الفنية، وتتضمن كلمات أغنية إيه الدنيا لمطرب الراب ويجز الأتي: «الدنيا ايه، غير كام جدع بمسي عليه، غير كام حسود تودي عليه، معايا ما يكفي اجبي عليك، الدنيا ايه، غير كام جدع بمسي عليه، غير كام حسود تودي عليه، معايا ما يكفي اجبي عليك، ايدي طايلة وبتوصل، تعاديني دغري هتتحسر، وبتفصل M1000، فيها اول متعصب، فيها تاني ع الحامي، انا ع المارد الالماني، فين الكترة ف الغفلة».