نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تكشف عن تعرضها لكسر في القدم والكتف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعرضها لكسر في القدم وكسر في الكتف خلال الشهور الأخيرة، كتبت: "أحبائي في الله في أقل من ٣ اشهر اتكسرت مرة قدمي ومن ٥ أيام كسر في الكتف من فضلكم ادعو لي قوي بجد وأعتذر عن الرد".

أحدث أعمال وفاء عامر

ومن ناحية اخري، تشارك وفاء عامر، في بطولة فيلم “محو أمنية” مع مصطفى خاطر، وأيتن عامر، ومن المقرر استكمال تصويره خلال الفترة المقبلة، وتظهر وفاء عامر بشخصية والدة أيتن، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، العمل من بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، وفاء عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وايضا تعاقدت والفنانة وفاء عامر، والفنانة نسرين أمين، على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “جبل الحريم”، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم في العين السخنة خلال أيام، ويشارك بجانبهم في الفيلم إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبدالبديع، أميرة العايدي وهو من إخراج حسام سلامة وتأليف فتحي الجندي، وكانت تظهر وفاء عامر بشخصية والدة أيتن، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، العمل من بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، وفاء عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

آخر أعمال وفاء عامر

وكان آخر أعمال وفاء عامر وأيضا حققت وفاء عامر نجاحًا ملحوظًا في موسم دراما رمضان الأخير 2024، بمشاركتها في مسلسلي جودر مع ياسر جلال، وقدمت وفاء في جودر شخصية فاطمة والدة جودر، والذي لعب دوره ياسر جلال، وتدور أحداث العمل في إطار فانتازي تشويقي، من عالم حكايات ألف وليلة وليلة، ويتناول حياة تاجر الأقمشة جودر الذي يمر بأزمات عديدة في حياته بعد وفاة والده، كما يتناول قصة الملك شهريار، مسلسل حق عرب فظهرت وفاء عامر خلاله بدور صباح الجياش وهي صاحبة مغلق خشب، والعمل يدور في إطار اجتماعي شعبي أكشن، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.