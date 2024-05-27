بعد مجزرة رفح.. نانسي عجرم توجه رسالة مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة نانسي عجرم خلال عبر موقع "x"، عن حزنها الشديد وتعاطفها مع الشعب الفلسطيني، وذلك بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل بمدينة رفح الفلسطينية.

نانسي عجرم توجه رسالة مؤثرة بعد مجزرة رفح

وكتبت عجرم:«كنت بتمنى كون عم صبّح عليكم وقلكم صباح الخير بس صور الأشلاء والقصف على الأبرياء بالمخيمات بتبكّي وما بتدل إلا عالشرّ اللي معبّا الكون. صار بدا معجزة لتتحرك ضمائر حكام العالم. ولوقتها ما في إلا الصلاة وصدى صريخ الأطفال، مجزرة رفح».

نانسي عجرم تتورط في خلافات مع وريث فريد الأطرش

ومن ناحية اخري، تورطت نانسي عجرم في خلافات مع وريث الفنان السوري الراحل فريد الأطرش، بسبب إعلان جديد روجت فيه لإحدى شركات "الآيس كريم"، استخدمت حقوق أغنيته الشهيرة "أنا وانت ولا حد تالتنا"، من دون موافقته، قرر فيصل فؤاد الأطرش مقاضاة صاحبة "آه ونص"، وطلب من ممثله القانوني الدكتور حسام لطفي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بصفته الوريث الوحيد للراحل فريد الأطرش.

آخر أعمال نانسي عجرم

وكان آخر أعمال نانسي عجرم هي أغنية «تيجي ننبسط»، وتعد هذه الأغنية أحدث أعمال نانسي عجرم في موسم الصيف 2023، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، وتعاونت مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع طارق مدكور، وإخراج ليلى كنعان، قدمت نانسي عجرم أغنية «آخر إصدار» من فيلم «شوجر دادي»، بطولة الفنانة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، الذي عُرض في موسم أفلام مايو 2023، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وحازت على إعجاب العديد من الجمهور، وايضا اغنية" قلبي يا محتاس"، من فيلم "مقسوم" الذي عرض مؤخرًا في السينمات، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع طارق يحيى.



كلمات أغنية" قلبي يا محتاس"

قلبي يا محتاس

طمني على الاحساس لسه بنفس الإخلاص بتحب وتعشق وتدوب، دي الدنيا يومين يوم غُلب ودمعة عين

يوم فوق السما طايرين.

بتحدف ورد وطوب وأنا هعمل ايه ما أنا يعني لازم لازم أعيش، وهسيب القلب براحته يدق وميخبيش اه تيجي مره كده كده تيجي مره كده، يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش.

