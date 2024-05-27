السر في باروكة أحمد مكي.. لطفي لبيب يتحدث عن نجاح "إتش دبور"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان لطفي لبيب، عن كواليس مشاركته في فيلم "إتش دبور"، مع الفنان أحمد مكي قائلا أنه كان مخرج مسلسل تامر وشوقية وبعدها المخرج شريف عرفة أخذ رأيي في أحمد مكي ليشارك بعدها في بطولة فيلم "إتش دبور".

وتابع الفنان لطفي لبيب خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"شريف عرفة أخد رأيي في أحمد مكي قبل ما يدخل مجال التمثيل قولتله هايل وبعدها شريف طلب من الإنتاج يجيب أكبر "باروكة" شعر في الحياة وبعدها طلب منى رأيي قولتله أوفر أوي قالي لو متباعتش في الإشارات أبقى مبفهمش حاجه".

وأشار لطفي لبيب، إلى أن باروكة أحمد مكي في العمل تم تنفيذ نسخ كثيرة منها وباعها الكثيرون في إشارات المرور وبها ألوان مختلفة مثل الأحمر والأخضر والأصفر والفسفوري.

وعن خلافه مع أحمد مكي، حسبما قال البعض رد لطفي لبيب قائلا ً: "معرفش الكلام ده أنا مركز في الحرب اللي بتحصل في غزة".

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.