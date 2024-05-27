نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل زفافها.. ياسمين رئيس في جلسة تصوير بالأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع إنستجرام، جلسة تصوير جديدة بفستان أبيض نشرتها.

وعلقت ياسمين على الصور: "الفستان الأبيض"، ويأتي ذلك قبل أيام من احتفالها بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، حيث تحتفل ياسمين رئيس بزفافها يوم الخميس المقبل 30 مايو في القلعة.

ياسمين رئيس تحتفل بالحنة مع صديقاتها

سبق، واحتفلت الفنانة ياسمين رئيس بحنتها يوم الثلاثاء الماضى بحضور صديقاتها من الوسط الفني على رأسهن دينا الشربيني، صبا مبارك، نجلاء بدر، ميرهان حسين، دنيا سامي وآخريات، حيث انتشرت مجموعة من الصور التي تجمعها بهؤلاء الفنانات وظهرت ياسمين مرتدية فستان أبيض، دون الكشف مناسبة هذه الصور.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

ومن ناحية اخري، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم الفستان الأبيض خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهائها منة قبل عدة أشهر، حيث تقدم ياسمين بطولة الفيلم ويشاركها أسماء جلال وأحمد خالد صالح وميمى جمال وسلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف وإخراج جيلان علاء فى أول تجاربها الاخراجية، تدور أحداث فيلم الفستان الأبيض، في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

الجزء الثانى من مسلسل جودر

واستأنفت ياسمين رئيس مؤخرًا تصوير دورها في الجزء الثانى من مسلسل جودر – ألف ليلة وليلة وذلك بعد عرض الجزء الأول من 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، على أن يتم عرض الجزء الثانى في 15 حلقة أيضًا ولكن لم يتم حسم عرضه في رمضان 2025 أو في الأوف سيزون، المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

آخر أعمال ياسمين رئيس

وكان آخر أعمال ياسمين رئيس هو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل جودر، الذي شاركت فيه البطولة مع النجم ياسر جلال وقدمت فيه شخصية شهرزاد، وشاركهم في البطولة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، عرض لـ ياسمين رئيس الفترة الماضية في دور العرض السينمائي فيلم أنا لحبيبي بطولة الفنان كريم فهمي، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، سوسن بدر، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.