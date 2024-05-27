سامي مغاوري يوجه رسالة للطلاب في ختام مهرجان إبداع

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أحمد جودة - القاهرة - وجه سامي مغاوري رسالة للطلاب في فعاليات حفل ختام مهرجان إبداع في دورته الـ 12، والذي أُقيم أمس في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، وقال: المجال محتاج رغبة وأمل، انت لما هتنجح هتنجح لنفسك ولأهلك وولادك وعلشان بلدك، وعندما دخلت جامعة عين شمس التحقت بفريق التمثيل، وكانوا بيدوني وقتها أدوار صغيرة ودمها ثقيل، لكن قولت أنا هحاول واجتهد وأنجح وأثبت للناس أني ممثل كويس.

سامي مغاوري يوجه رسالة للطلاب

وواصل: استمريت في فريق التمثيل بكلية الحقوق حتى أصبحت رئيسه، كما أصبحت مخرج واختار الروايات التي أرغب في تقدميها بنفسي، ثم التحقت بمنتخب التمثيل وإشتغلت معاهم وبقيت من المميزين جدًا، وبقيت أمثل وأخرج وأغني معاهم في الكورال.. كنت بحضر مع فرقة الفنون الشعبية ولكن مكنتش أقدر أرقص، لحسن محمود حميدة يكسر رجلي، وإشتغلت كل حاجة لدرجة أني كنت بروح مسرح الطليعة وأشتغل بالليل.. مكناش بنشتغل علشان الجوائز، وكان قصدنا نعمل فن يهم الناس اللي حوالينا وكنا نقدم قوافل الخدمة الفنية في عام 1973، حيث نسافر ونقدم عروض فنية تحت الأرض للضباط والجنود، وبعد الانتصار طلعنا فوق الأرض وظهرنا للناس كلها.

آخر أعمال سامي مغاوري

ومن ناحية أخرى، كان مسلسل البيت بيتي 2 آخر أعمال سامي مغاوري، والذي انتهى عرضه منذ أيام على منصة شاهد Vip، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى نسب المشاهدة، حيث قدم شخصية والد ميرنا جميل في البيت بيتي 2، ودارت الأحداث في إطار رعب كوميدي، حول كريم محمود عبدالعزيز وابن عمه مصطفى خاطر، واللذان تزداد أزماتهما بالعمل، فبعد اضطرارهما للعيش في قصر ملعون، يذهبان إلى بلدة مهجورة يعيشان بها من أجل حل لغز يتعلق بأجدادهما، ويمران سويًا بعدد من المواقف المرعبة والمضحكة، البيت بيتي 2 مكون 10 حلقات، ومن بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، سامي مغاوري، أحمد بدير، محمد عبدالعظيم، مي القاضي، وكريم مغاوري، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج أمير شوقي، وإخراج خالد مرعي.

وأيضا مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وتدور أحداثه حول "نعمة سعيد أبو علب" التي تعمل محامية وتتخذ من قهوة بلدي مقرا لها، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل بيع منبهات ويحلم بكسب قضية وقف تجعله يرث ملايين الجنيهات، وتترافع "نعمة" في قضية كبرى وتحصل للمتهم على البراءة وتأخذ أتعابها 10 ملايين جنيه، فتقرر أن تعطيها لزوجها وتخبره أنه كسب القضية التي انتظرها طوال حياته، لتتغير حياة زوجها وتفاجأ "نعمة" بتصرفاته، يشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب.

