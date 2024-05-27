نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطفي لبيب عن الحرب في غزة والمنطقة: إحنا في عصر البشتكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان لطفي لبيب، عن إستيائه الشديد مما يحدث مع أهالي غزة من عدوان وقتل عدد كبير من مئات الأطفال والشهداء بشكل متكرر والتي تحولت المعركة لمجزرة كبيرة.

وتابع الفنان لطفي لبيب خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"إحنا عايشين في مرحلة البشتكة مش عارفين رايحين فين، العالم كله مش عارف رايح فين.. حرب في روسيا وأوكرانيا وغمزة والدنيا متلخبطة وما زال يستوقفنا اللي بيحصل".

مشاركة لطفي لبيب في حرب اكتوبر

وأشار لطفي لبيب إلى أنه شارك في حرب أكتوبر ومن المفترض أن نحتفل بذلك النصر العظيم ولكن حدث بعدها حرب إسرائيل ضد أهالي غزة وفلسطين وانتهاك كبير للإنسانية.

وأردف لطفي لبيب، إلى أنه عاش تجربة الحرب مع إسرائيل عندما انتصرت مصر ضدهم، معقبًا،:"أنا كنت في الصغرى اللي كانت في ٦ أكتوبر ومارسوا معنا نفس الأسلوب وكانت بين الجيشين ومنعوا عننا المياة والأكل ولكن كنا في منتهى القوة ووقفنا وقفة محدش يقدر يتخيلها".

و اختتم لطفي لبيب حديثه بأنه تلقى أغلى هدية في حياته عبارة عن "جركن مياه" وأهدها له زميله في الجيش وقت الحرب وحدث انحصارهم لمدة 130 يوم.



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.