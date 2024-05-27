طب القاهرة تناقش رسالة ماجستير عن خطر العجز الجنسي للسيدات في تأخّر الإنجاب

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أحمد جودة - القاهرة - ناقش الدكتور إسلام عبدالستار إبراهيم عويس، رسالة الماجستير في أمراض النساء بكلية طب جامعة القاهرة، والتي حملت عنوان انتشار وعوامل خطر العجز الجنسي لدى السيدات المترددات على عيادة تأخر الإنجاب بمستشفى القصر العيني دراسة وصفية مقطعية.

وذلك تحت إشراف الدكتور ماجد المحمدي رشيدي، والدكتور أحمد سامي علي عاشور، والدكتورة فاطمة مجدي عطا، فيما تكونت لجنة المناقشة من الدكتور ماجد المحمدي رشيدي، والدكتور محمد عبد الفتاح محمود يوسف، والدكتور محمد ناجي محيسن عمران.

حيث تعد الصحة الجنسية، إحدى الجوانب المهمة من جودة الحياة، وتؤثر الاضطرابات الجنسية بإعتبارها مشكلة شائعة على النساء بنسبة (40%) أكثر من الرجال (من 20% إلى 30 %).

وأوضحت الدراسة أن العجز الجنسي كان أعلى بكثير من الناحية الإحصائية بين النساء الذين تتراوح أعمارهن بين 25-35 سنة، مع انخفاض المستوى التعليمي وعدم وجود مهنة، كما أن العجز الجنسي كان أعلى بين الرجال في الفئة العمرية من 24-30 سنة والمستوى التعليمي المتوسط والمدخنين.

بينما أظهرت الدراسة أيضًا أن العجز الجنسي كان أعلى بشكل ملحوظ إحصائيًا بين الحالات ذات دخل الأسرة المنخفض وسكان المناطق الحضرية ومدة الزواج أقل من 5 سنوات والسمنة المفرطة والختان وعدم وجود وسائل منع الحمل والتهاب المهبل أو التهاب عنق الرحم.

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