نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي يتحدث عن ذكرياته مع لطفي لبيب في "طباخ الريس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن النجم لطفي لبيب بمثابة طبيب ورجل بمعنى الكلمة، كاشفًا عن موقف حدث بينهما خلال تقديمه مشروع التخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.



وتابع أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"لما كنت طالب في المعهد بعمل دراسات عليا روحت له وقولتله أنا عاوزك تعملي صورة مشروع التخرج بتاعي وهو ساكن في آخر الدنيا والمعهد كان في الهرم.. وبقى يجيلي البروفات من آخر مدينة نصر أو مصر الجديدة ويعمل معايا البروفات كأنه طالب معانا في المعهد وعمل معانا عرض مشرف".

وأشار أشرف زكي، إلى أنه لديه ذكريات مع الفنان لطفي لبيب في فيلم طباخ الريس الذي تعاون فيه سويا، قائلا:"كنا بنعمل بروفات بنضحك وبنموت من أفيهات لطفي، وكان هناك مشهد بيقابل فيه رئيس الجمهورية سفير دولة عربية ومن المفترض أن نخرج من المشهد وهو يتم تصويره بطريقة هادئة ولكن حدث عكس ذلك من لطفي لبيب جعل مساعدي الإخراج وطاقم العمل يضحكون على تصرفه بطريقة كوميدية".



وأردف أشرف زكي، أنه يتمنى أن يعود المسرح للإزدهار والسينما لقوتها لأن مصر هوليوود الشرق وستظل كما هي بفضل نجوم كبار قدموا أعمال فنية كثيرة.

فيما عقب الفنان لطفي لبيب على مداخلة الفنان أشرف زكي، قائلًا: "ما أجمله ربنا يديه الصحة وطولة العمر ويخليه لينا كلنا وهو أخ لينا وناس كتير بنحبهم لأننا بندفي بعض وأنا واثق أن الوسط الفني ماشي تمام علشان أشرف زكي موجود".