أصالة تنتهي من تسجيل أولى أغانيها باللهجة العراقية من ألبومها الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت النجمة أصالة من تسجيل أولى أغانيها باللهجة العراقية بعنوان "إنسان"، من ألبومها الجديد الذي تحضر له خلال هذه الفترة.





والأغنية من كلمات: محمد الترك وألحان: كرار شريف وتوزيع موسيقى: على رونى ومكس وماستر: على الأمير.

تفاصيل حفل أصالة المقبل

تستعد المطربة أصالة لإحياء حفلا غنائيا ضخما، ومن المقرر إقامتها في تركيا الشهر المقبل تحديدا يوم السبت الموافق 13 يوليو.

ومن المقرر أن تقدم أصالة مجموعة من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "فوق، سبب فرحتي، جابوا سيرته، غلبان، اللي مضايق يفارق، بنت أكابر".

مسلسل مليحة

ويذكر ان أصالة طرحت أغنية بعنوان "أصحاب الارض" وهي تتر مسلسل "مليحة" التي تم عرضة في السباق الرمضاني المقبل، والتي إستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

أغنية أصحاب الأرض

ومن المعروف ان أغنية "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطيني، وهي من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

اخر اعمال أصالة نصري

وكان اخر اعمال أصالة نصري هي أغنية «سبب فرحتي»، التي غنتها بالمشاركة مع الفنان أحمد سعد، وحققت أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وايضا اغنية "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.