نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان التشويقي الثاني لـ فيلم "ولاد رزق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي الثاني لـ فيلم “ولاد رزق” الجزء الثالث والذي يحمل اسم "القاضية"، ونشرت الإعلان عبر الصفحة الشخصية للفيلم وكتبت: "ولاد رزق ميتخافش عليهم، لو تعرفهم كويس هتعرف أنه يتخاف منهم".

موعد عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث:

ومن المقرر طرح الفيلم في عيد الأضحى القادم في دور العرض السينمائية، لينافس في موسم عيد الأضحي، على أن يكون العرض الخاص يوم 13 يونيو المقبل.

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويشارك في بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

إيرادات الجزء الأول والثاني من ولاد رزق:

وحقق الجزآن الأول والثاني من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث تم عرض الجزء الأول في عام 2015 وحقق إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، والثانى عام 2019 وتخطت إيراداته حاجز الـ 100 مليون ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية بعد ".