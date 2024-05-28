نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا وسميرة عبد العزيز تكشفان علاقتهما بفاتن حمامة ووصيتها لهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة يسرا والفنانة سميرة عبد العزيز في مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي، ونهى عبدالعزيز عن ذكرياتهما مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

وتحدثت يسرا، عن اللحظات الأخيرة في حياة سيدة الشاشة العربية، وغيرها من الأمور.



وأضافت:"فاتن حمامة كانت سيدة مختلفة واستثنائية في كل شيء وفي جميع تفاصيل حياتها، ولديها ذكاء رهيب، ورقة، وبتكسف أي حد بذوقها".

وتابعت: "كانت إنسانة راقية وتهتم بكل شيء وأدق التفاصيل، وبتعرف مين الوجوه الجديدة، وبتقرأ وبتتعلم ومبتشبعش من إنها تعرف حاجات جديدة، وكانت بتنصحني وبتدعمني دايمًا".

نصيحة فاتن حمامة لـ يسرا



وأشارت:" قالت لي أوعي تتغري أو تفتكري إنك ملكتي العالم أي حد ممكن يقع في ثانية، ولازم تعرفي تنقي هتعملي ايه وتقولي لأ لايه".



سميرة عبد العزيز تكشف عن تفاصيل علاقة الصداقة بيها وبين فاتن حمامة

وقالت سميرة عبد العزيز:" كانت شيء عظيم في حياتي وكنت معجبة بيها وبشغلها ولما اشتغلنا مع بعض تأكدت إن ليا حق بإعجبابي الشديد بيها".

وأكدت:" كان لازم أروح كل أفلامها ووالدي كان يبشترط علينا اللي يجيب نمر كويسة يروح السينما".

وأضافت:" في مسلسل ضمير أبلة حكمت، كانت هتقول خطبة، ولقيتها هتقول كلمة عربي بنطق غير صحيح قلت لأستاذة إنعام محمد علي علشان تبلغها لكنها قالت لي أقولها، وأنا كنت خايفة تزعل لكنهاباستني واتبسطت إني قلت لها عيب نظرة مدرسة تقول كلمة غلط، ولما خلصت المشهد قالت لي قلتها صح قلت لي جدا".

وتابعت:" قلت لها يا رب نتقابل تاني ادتني تليفونها وقالت أنا بحبك وعاوزة أكون صديقة ليكي، ومن هنا بدأت الصداقة بينا وكنت بزورها لحد آخر يوم في حياتها وقعدت بيها في المستشفى".

سميرة عبد العزيز تكشف عن لقائها الأخير بفاتن حمامة

وأشارت:" قالت لي مبسوطة إنك بتحبي الفن وأنا كنت كدة، قلت لها أنا بحب الفن وهستمر فيه ولولا إني أخدت جائزة من جمال عبد الناصر ووالدي سمح لي لما لاقاني سلمت على عبد الناصر، وقال لي معنديش مانع تشتغلي في الفن ما دام هو مقدر من عبد الناصر، ولكن بشرط تخلصي دراسة الأول، وبعد ما خلصت دراسة روحت معهد الفنون المسرحية علشان ميكونش ناقصني حاجة".