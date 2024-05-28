نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم محمود ياسين من الجمعية المصرية لكتاب والنقاد للسينما في الدورة ٥٠ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كُرم مساء أمس مهرجان جمعية المصرية للكتاب والنقاد للسينما للدورة ٥٠ إحتفالًا باليويل الذهبي عدد من الفنانين والفنانات أبرزهم الفنان القدير محمود ياسين وتسلمه عنه المؤلف عمرو محمود ياسين.

عمرو محمود ياسين

أبرز الحاضرين الاحتفالية

وحرص عدد من نجوم الفن على الحضور أبرزهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنانة القديرة لبلبلة والفنانة القديرة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي والإعلامية سهير شلبي وذلك تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تحتفل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي بالعيد الذهبي لتأسيس الجمعية بمناسبة مرور خمسين عاما علي تأسيس الجمعية برئاسة الكاتب والفنان والأثري كمال الملاخ في اكتوبر 1973

