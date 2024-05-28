نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند" جوجل " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان عباس أبو الحسن تريند محركات بحث جوجل، فور خضوعه لعملية جراحية لترميم وتر أكيلس بساقه المينى، بعد تعرضه للقطع فجأة بسبب محاولته إنقاذ سيدتين فى حادث الشيخ زايد.

وحرص الفنان عباس أبو الحسن على طمأنة جمهوره بالمشاركة بصورة لقدمه وهو يضعها فى "جبيرة" بعد إجرائه عملية جراحية لترميم، وخياطة طرفى وتر "أكيلس" من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"قدرالله وما شاء فعل، أشكر العدد الغفير من الأصدقاء والمعارف والمتابعين الذين اهتموا بالسؤال على وكانوا بمثابة السند النفسي في إختيار صعب مريت ومازلت أمر به، وأنا مدين لكم بالامتنان والعرفان".

وأضاف:"خضعت أمس الأول لعملية جراحية دقيقة لترميم وخياطة طرفي وتر اكيلس Achilles tendon في ساقي اليمنى أجراها د. وليد رضا استاذ واستشاري جراحة العظام، والذي كان قد قُطع فجأة لعدم تحمله ضغط وزن سيارتي الهائل خلال محاولتي المستميتة لرفعها وقلبها على جانبها لإنقاذ السيدة التي علقت ملابسها بمجموعة الحركة الخلفية للسيارة المرتفعة. سأظل في تلك الجبيرة السوداء المبينة بالصور لمدة ٦ أسابيع ممتنعا عن الحركة ومن بعدها برنامج علاج طبيعي لمدة ستة أشهر، على أمل استعادة حركتي الطبيعي تدريجيا من بعدها".

وتابع:" كما منّ الله بالشفاء التام على السيدة منال أحد المصابتين وستعود إلى منزلها، وتحسنت حالة السيدة حُسنة المصابة الثانية لكنها مازالت في غرفة العناية المركزة وتحتاج إلى دعواتكم".



وأشار:" سأواصل تقديم البودكاست حوارات مع عباس لإيماني الكامل بأهميته وجدواه في تقديم الرحلة الإنسانية والإبداعية لنماذج إستثنائية مُلهمة وناجحة في شتى المجالات وقدرته على تثقيف وتعليم وتقديم مدد حقيقي لأجيال عديدة ومختلفة وجديدة قادمة وتكون عونا لهم في طريق تحقيق أحلامهم، وقناعتي بحاجتنا الماسة إلى مكتبة أرشيفية توثق رحلات وروح وصوت تللك الشخصيات العظيمة تصمد أمام عجلة الزمن، لله الأمر من قبل ومن بعد".

آخر أعمال عباس أبو الحسن



والجدير بالذكر آخر أعمال عباس أبو الحسن فيلم شقو، بطولة النجم عمرو يوسف، النجمة يسرا، إخراج كريم السبكي.

