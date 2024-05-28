لأول مرة فى الكويت.. نجوم الأغنية الدرامية يجتمعون فى "ليلة النكد"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد نجوم الأغنية الدرامية المصريين لإحياء حفل غنائي جديد بعنوان "ليلة النكد" وهي ليلة تضم العديد من الأغاني الدرامية التي يحبها الجمهور ويفضلها دومًا، وهذه الليلة هى أول مرة تقام فى دولة الكويت.

والجدير بالذكر أن حفلة ليلة النكد ستقام في فندق كراون بلازا فى دولة الكويت وذلك يوم 20 يونيو المقبل، وتضم الحفل عدد كبير من النجوم منهم الفنان رامي جمال والفنان حمادة هلال والفنان أحمد فريد والفنان مسلم ومن المقرر أن يقدم كل فنان باقة من أغانيه الدرامية.

آخر أعمال الفنان رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال هى البوم "خليني أشوفك"، وقد حقق ألبوم "خليني أشوفك" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه وقد انهالت عليه التعليقات الإيجابية وتصدر التريند ويوجد بعض الأغاني تريند رقم 1 على يوتيوب، ألبوم "خليني أشوفك" يتكون من 15 أغنية.

آخر أعمال الفنان أحمد فريد

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال المطرب فريد هي أغنية "أحلى سحر" الذي طرحها يوم الخميس الماضي عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

أغنية "أحلى سحر" يعتبرها فريد من أهم الأعمال في حياته لأنها تعتبر لون جديد يقدمه لأول مرة من خلال مشوراه الفني، وهي الموسيقي واللحن المقسوم، وذلك لان الجمهور تعود منه على الأغاني الدرامية والرومانسية منذ بداية ظهوره على الساحة الفنية، وعلي حد قوله سوف تكون هذه الأغنية نقلة قوية وتحدي جديد يراهن علي نجاحه.

آخر أعمال الفنان مسلم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مسلم وهي أغنية "اتقابلنا" الذي طرحها منذ أيام قليلة وقد نالت الأغنية إعجاب الجمهور وحصدت مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون مشاهدة، وتحتل الآن التريند الثاني عبر "يوتيوب".

والجدير بالذكر أن أغنية "اتقابلنا" فهي من كلمات الشاعر محمد فوزي، وألحان عبدالرحمن حسام، وتوزيع موسيقى مينا خلف.

آخر أعمال الفنان حمادة هلال

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال هي الجزء الرابع من مسلسل المداح، ويتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.

مسلسل “المداح” بطولة الفنان حمادة هلال وشارك معه البطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم: هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، خالد سرحان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.