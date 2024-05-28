نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول ظهور لمى نور الشريف بعد فترة طويلة من الغياب في تكريم والدها بالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم مساء أمس مهرجان جمعية المصرية للكتاب والنقاد للسينما للدورة ٥٠ إحتفالًا باليويل الذهبي عدد من الفنانين والفنانات وعلى رأسهم الفنان القدير الراحل نور الشريف وتسلمت عنه نجلته الفنانة مي نور الشريف.



مى نور الشريف

أبرز المكرمين

ويتم خلال الحفل تكريم أسماء رؤساء مجلس إدارة الجمعية السابقين وهم الكاتب والاثري كمال الملاخ،والكاتب فوميل لبيب، والناقد والمؤرخ احمد الحضري، والكاتب السينمائي عبد الحي أديب، والكاتب الصحفي محمد صالح مدير تحرير الأهرام ، والكاتب السينمائي ممدوح الليثي ورؤساء مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط السابقين أيضا اسم الناقد السينمائي رؤوف توفيق واسم الدكتور محمد كامل القليوبي واسم الناقدة ايريس نظمي والكاتب مصطفي محرم والناقدة خيرية البشلاوي والناقد نادر عدلي والدكتور وليد سيف.

تكرم الاحتفالية أيضا الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والنائبه مني عمر ومن المحافظين السابقين اللواء طارق المهدي والسيد محمد عبد الظاهر الدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية لدعمه لمهرجان الإسكندرية السينمائي خلال فترة رئاسته لمركز الحرية للابداع

كما تكرم الجمعية اسماء الفنانين الراحلين نور الشريف ومحمود ياسين وعزت العلايلي ونادية لطفي الذين حملت دورات المهرجان اسمائهم وتكريم الفنانات نبيلة عبيد يسرا والهام شاهين وحسين فهمي وليلي علوي والمخرج علي بدر خان الذين حملت دورات المهرجان اسمائهم الفنان محمود قابيل والفنانة لبلبة كما يكرم المهرجان اسماء الفنان الراحل صلاح السعدني والكاتب والمخرج الراحل عصام الشماع والكتاب وحيد حامد ومحمود ابو زيد رفيق الصبان وفوزى سليمان ومحفوظ عبد الرحمن وفيصل ندا ويسري الجندي

كما تكرم الجمعية المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب ومدير التصوير الكبير والفنان عاطف عبد اللطيف رجل السياحة وسعيدشيمي والإعلامي الدكتور عمرو الليثي والناقد سمير شحاتة والاعلاميات سناء منصور وسوزان حسن وسلمي الشماع وسهير شلبي واسعاد يونس والفنان والإعلامي كريم كوجاك والاعلامي الكبير امام عمر

