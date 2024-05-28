نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. 3 أفلام جديدة تعرض عبر منصة "شاهد" الرقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطرح منصة شاهد الرقمية في الآونة الأخيرة العديد من الأفلام الجديدة التي طرحت في دور العرض وحققت نجاحًا كبيرًا وإيرادات عالية، حيث أنها سبق وطرحت الأسابيع الماضية فيلم (ڤوي ڤوي ڤوي، الإسكندراني، ليه تعيشها لوحدك).

وأعلنت منصة شاهد الرقمية عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها عن طرحها ثلاث أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة وهم (فيلم شلبي، فيلم الجريمة، فيلم رحلة 404).

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا كافة تفاصيل الأفلام التي سوف تعرض عبر منصة "شاهد".

تفاصيل فيلم “الجريمة”

وعُرض فيلم الجريمة في يناير من عام 2022 في جميع دور العرض وحقق وقتها إيرادات عالية، والفيلم من بطولة أحمد عز، منه شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد الشرنوبي، نبيل عيسى، رياض الخولي، محمد جمعة، ميرنا نور الدين، وحجاج عبدالعظيم، والعمل من سيناريو وحوار أمين جمال ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث فيلم "الجريمة" في إطار تشويقي غامض، في فترة السبعينيات، ويجسد أحمد عز خلاله دور مجرم محترف يعمل لصالح أصحاب النفوذ، ويدخل في عدة صراعات ويتورط في جريمة كبري تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويمر بحالة نفسية سيئة تصل إلى المعاناة من الهلوسة ليمكث في إحدى المستشفيات، قبل أن يهرب منها فيما بعد.

تفاصيل فيلم “شلبي”

فيلم "شلبي" عُرض خلال العام الماضي 2023 في جميع دور العرض، والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد سليمان عيد، حاتم صلاح، لافينيا نادر، نانسي صلاح، محمد رضوان، والعديدمن النجوم، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، ومن تأليف مصطفى حمدي.

وتدور أحداث فيلم "شلبي" حول الشاب صابر الذي يلعب كريم محمود عبد العزيز دوره، وهو يعمل فى بيت رعب في إحدى الملاهي، ومن ثم يحقق صابر حلمه من خلال تصميم دمية من نوع ماريونيت، كما يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداث مشوقة مع رفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى والعرائس وسعيهم لتحقيق الشهرة.

تفاصيل فيلم "رحلة 404"

والجدير بالذكر أنه سوف يعرض فيلم "رحلة 404" عبر منصة شاهد في يوم 17 يونيو 2024 تزامنًا مع عيد الأضحى، وتدور أحداث الفيلم، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى زكي مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.