نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة بيلا تعرض "دون كيشوت" بمسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عروض الموسم المسرحي بالمركز الثقافي بكفر الشيخ، بعرض "دون كيشوت" لفرقة قصر ثقافة بيلا المسرحية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي دون كيشوت

تدور أحداث العرض حول اعتكاف السينيور كيكسادا لسنوات طويلة في صومعته المليئة بكتب الفروسية والفرسان، حيث قرأ أطنانا من كتب الفلاسفة والأبطال حتى أصبح "كيشوت " فارس الأحبار.

وشرع دون كيشوت في حب الأميرة الجميلة "دولسينا" وقرر بعد أن يحقق في مدينته العدل الكامل وبعد أن يزرع قيمه الفاضلة، مثل الحفاظ على الجمال وتقديم النفس للفداء دفاعا عن قيم تلك المدينة التي ينوي إعلانها كمدينة فاضلة، أن يضع مفاتيحها تحت أقدام حبيبته البعيدة "دولسينا"، ومن هنا تبدأ الرحلة واضعة إياه في مواقف تستدعي فروسيته ونبله، ينصر الحق ويدفع الظلم تارة ويفسد الأمور عن ما هي عليه تارة أخرى، في مفارقات كثيره تلاقي الرحلة العجيبة مع التابع الوفي "سانشو" الذي اختاره ووعده بجزيرة بعد أن يصل إلي دولسينا ويحقق مسعاه، وتسيطر عليه قوى الظلام المتمثله في شخصية "الغراب" لتمحو طريقه لمراده تارة، وينجح في ترويضها تارة أخرى، إلى أن تغلبه في النهاية لأنها تنجح في تضليله؛ فقد أعلن كيشوت حربا على الموت، على المستحيل وخسرها بين أحضان "طواحين الهواء" لأنه افتقد للضابط الرئيسي لتدشين أي فضيلة! وهي الحكمة.. فلا فضيلة بغير حكمة.

صناع العرض المسرحي دون كيشوت

"دون كيشوت" للكاتب الفرنسي إيف جامياك، ترجمة فتحي العشري، إعداد وإخراج أحمد عمارة، تصميم استعراضات عبد الرحمن جميل، ألحان عمر عبد الجواد، أشعار أحمد جاويش، ديكور أحمد طاهر، وبطولة أعضاء الفرقة بقصر ثقافة بيلا.

لجنة التحكيم

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من د. عبد الناصر جميل، المخرج محمد حجاج، والناقد أحمد هاشم، ومينا مجدي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونفذ بإشراف فرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة د. أحمد الشهاوي.

ويقدم إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج 20 عرضًا مسرحيًا في هذا الموسم، حيث استقبل قصر ثقافة الزقازيق عروض محافظتي الشرقية والدقهلية.

عرض مغامرة المملوك جابر

وشهد أمس الإثنين عرضًا مسرحيًا لفرقة سماد طلخا بعنوان "مغامرة المملوك جابر" إخراج محمد عزت، وتختتم غدًا عروض فرع ثقافة الدقهلية مع عرض "منين أجيب ناس" لفرقة قدامى الفلاحين بقصر ثقافة المنصورة، إخراج محمد فتحي.

عروض الأربعاء المقبل

أما فرع ثقافة دمياط فيقدم 3 عروض مسرحية على مسرح المركز أيضًا، بدءً من غد الأربعاء مع مسرحية "قصة رجل قبيح" لفرقة فارسكور إخراج حسن النجار، وتقدم فرقة قصر ثقافة كفر سعد في اليوم التالي العرض المسرحي "سينما 30" إخراج عبد الله أبو النصر، وتختتم العروض مع نهاية شهر مايو الحالي مع مسرحية "قصف جبهة" لفرقة دمياط القومية، إخراج شريف صلاح، وتقدم جميع العروض مجانًا في التاسعة مساءً.