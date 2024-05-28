"متلازمة الذاكرة الزائفة".. ضمن عروض مسرح قصور الثقافة بالصعيد

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أحمد جودة - القاهرة - قدم العرض المسرحي "متلازمة الذاكرة الزائفة"، لفرقة ديروط المسرحية على مسرح ثقافة أسيوط، استمرارًا للموسم المسرحي المكثف للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمجان الذي تشهده كثير من المحافظات في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي متلازمة الذاكرة الزائفة

العرض المسرحي مستوحى من رواية "استدعاء ذاتي" للكاتب "بليك كراوتش"، وتدور أحداثه حول محقق شرطة يبحث عن السبب وراء زيادة معدلات الانتحار داخل المدينة، وتقوده تحرياته إلى وجود مرض منتشر بين الناس يسمى متلازمة الذاكرة الزائفة، ذلك المرض هو سبب كل حالات الانتحار، فيتعمق فى البحث وارء سبب انتشار المرض، فيتم اختطافه وإخضاعه لتجربة جهاز حفظ الذاكرة ذلك الجهاز الذى يؤدي إلى تغيير تاريخ حياته بشكل كامل.

صناع العرض المسرحي

العرض إعداد محمود محمد، إخراج أحمد عبد العظيم، إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ضمن عروض إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة أسيوط.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، مهندس الديكور أمين مرعي، إكرامي إسماعيل مقرر اللجنة، ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط.

وتقدم هيئة قصور الثقافة 19 عرضًا مسرحيًا مجانيًا لمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، تقام يوميا حتى الأربعاء 29 مايو، في الثامنة مساء، ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي.

عروض اليوم الثلاثاء

وقدمت فرقة قومية سوهاج امس الاثنين العرض المسرحى "اللعبة" إخراج مصطفى إبراهيم، وتقدم فرقة قصر ثقافة منفلوط عرض "المهرج" اليوم الثلاثاء إخراج محمد هناء الدين، وتختتم العروض الأربعاء المقبل مع عرض "الطوق والأسورة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار إخراج عماد عيد.

