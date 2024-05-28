حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 11:25 صباحاً - أعلن نعمة بدوي، نقيب المهن التمثيلية في لبنان، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، وفاة الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين.

فؤاد شرف الدين مخرج وممثل ومؤلف لبناني ولد عام 1941، ذاع صيته في السبعينيات والثمانينيات خاصة في أدوار الحركة، ومن أبرز أعماله كممثل مسلسل “الدالي” بجزئيه للنجم نور الشريف، و"خطوط حمراء" عام 2012، في حين كانت بدايته كمخرج ومؤلف عبر فيلم “الصرخة” عام 1985.

وكان فؤاد شرف الدين دخل المستشفى منذ فترة بسبب بعض الآلام في الكلى، وتماثل للشفاء وشارك في مسلسل “2024” الذي عرض في رمضان المنصرم.

كما شارك في فيلم "الرب يراني"، ثم دخل مرة أخرى المستشفى لإزالة ورم حميد في الرأس.