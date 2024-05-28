راندا عبد السلام تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها



القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة راندا عبد السلام في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت جمهورها عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهرت راندا عبد السلام، بإطلالة رائعة فقد ارتدت فستان كلاسيكي باللون الأبيض، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها الذين تغزلوا في جمالها.

تعليقات الجمهور على صور راندا عبد السلام

وكانت بعض تعليقات متابعيها، كالآتي: "جمالك رائع"، "أحب ملابسك بالطراز الفرعوني"، "زي القمر حبيبتي جمالك رقيق وطبيعي"، الطبيعة أحلى بكتير"، "عسل أبيض وحلاوته حلاوة والله".

معلومات عن راندا عبد السلام

شهرة كبيرة حققتها الفنانة راندا عبد السلام، عقب ظهورها في مسلسل «55 مشكلة حب»، إذ استطاعت أن تجذب إليها الأنظار لطلتها الرقيقة وجمالها الطبيعي وإتقانها الأدوار المنسوبة إليها، كما شاركت النجم مصطفى قمر في دور البطولة في مسلسل فارس بلا جواد والذي حقق نجاح جماهيري وقت عرضه.