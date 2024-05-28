خاص.. محمود عادل كالازا يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن تفاصيل أغنية "اليوم بقا بتاعنا" لـ أحمد جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد جمال لطرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "اليوم بقا بتاعنا"، والتي من المقرر أن يتم طرحها في الفترة القادمة، وتحديدًا بموسم الصيف الحالي 2024.



وقال كالازا في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": سعيد جدًا بتعاوني مع الفنان أحمد جمال، والأغنية تنتمي للون المقسوم، وهي من كلماتي، ألحان شادي حسن، توزيع محمد شفيق.



آخر أعمال أحمد جمال

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال أغنية في بيتها، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية في بيتها



أنا اكتفيت وعندي حق في القرار

وهخسرك أكيد ده أنسب اختيار

مش واخذة بالك إن أنا عديت كثير وكل مرة بقلب الموضوع هزار

أنا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد

طبيعي من اللي شوفته منك أستفيد

عملتي كل حاجة كرهتني فيكي خلاص خرجتي من حياتي ده الأكيد

فعلًا إنت كنتي غلطة عادي تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق

إنت حلك الفراق

الحكاية دي نهايتها بس متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق

فعلا إنت كنتي غلطة عادي تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق

إنت حلك الفراق



الحكاية دي نهايتها بس متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق

مفيش عشم مابينا حتى للعتاب

دي قصة يتقفل وراها ألف باب

معايا شوفتي مني بس كل خير وكان تملي رد فعلك الغياب



مفيش عشم مابينا يتفتح كلام

تحبي أعد لك دي غلطة نمرة كام

آخر كلام هقوله ليكي ع العموم خسارة فيكي حتى لحظة إهتمام

فعلا إنت كنتي غلطة عادي تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق



الحكاية دي نهايتها بس متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق

الحكاية دي نهايتها بس متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق

فعلا إنت كنتي غلطة عادي تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق

الحكاية دي نهايتها بس متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق آه

فعلا إنت كنتي غلطة عادي تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق

الحكاية دي نهايتها بس متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق.

آخر أعمال محمود عادل كالازا

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الشاعر محمود عادل كالازا أغنية المقامات للمطرب مسلم، والأغنية من كلمات محمود كالازا، ألحان مصطفى الشعيبي، توزيع زيزو فاروق.

