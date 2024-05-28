نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالية ضخمة بفيلم Bad Boys: Ride or Die في برلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الحملة الترويجية الضخمة للجزء الرابع المنتظر من فيلم Bad Boys، من بطولة النجم ويل سميث والنجم مارتن لورانس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات للعرض الخاص الأول الذي أقيم للفيلم في برلين، ضمن مجموعة عروض خاصة ستقام للفيلم في عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

نجم جديد

و تقرر رسميا ضم الممثل "إريك دان" لفريق عمل الجزء الرابع المعلن عنه لسلسلة أفلام ‘BAD BOYS ، لويل سميث ومارتن لورانس.

ووفق "ديد لاين"، مشاركة اريك دان في بطولة الفيلم، سيكون بتجسيده لشخصية الشر الرئيسية ضمن الأحداث، على أن يتم الكشف مزيد من التفاصيل لاحقًا.

فانيسا هادجينز

كما أكدت الممثلة الشابة فانيسا أنها ستعود لتجسيد شخصيتها التي ظهرت بها ف فيلم bad boys 3، بعد الإعلان عن التحضير لجزء 4 من السلسلة.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الدور الذي جسدته فانيسا في الجزء الثالث، ظهرت به كخبيرة في الأسلحة بجانب ويل سميث ومارتن لورانس.

عودة ويل سميث

وبجانب العمل على جزء رابع من bad boys، تأكد رسميًا العمل على جزء ثاني من فيلم I Am Legend، هذا الفيلم الناجح للنجم الكبير ويل سميث، والذي ياتي ضمن مشروع سميث الحالي بالعمل على أجزاء جديدة لأعماله الناجحة، حتى يسترد شعبيته في هوليوود التي أثرت عليها حادثة الصفع الشهيرة في حفل جوائز الأوسكار الماضي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، الجزء الثاني من الفيلم، سيضم في بطولته مجموعة مميزة من النجوم الكبار، أبرزهم هو الممثل الكبير مايكل بي جوردان.