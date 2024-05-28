نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، المولود عام 1941 في أحد مستشفيات بيروت، حيث كان يُعالج عقب العملية التي خضع لها في رأسه، حسب ما أفادت نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان، في بيان.

نعي نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان للفنان الراحل فؤاد شرف الدين

ووصفت النقابة الراحل بأنه النجم الذي عشق لبنان حتى الرمق الأخير، مشيرة إلى أنه عولج قبل مدة من بعض الآلام في الكلى وتماثل للشفاء، وشارك في عملين تلفزيوني وسينمائي، لكن صحته انتكست بعد ذلك وتبيّن أنه يعاني ورمًا حميدًا في الرأس، فخضع لعملية استئصال.

وبعدما تماثل للشفاء، تدهورت حالته فجأة بعد فقدانه الكثير من الدم، فأُدخل المستشفى مجددًا، وكان من المقرر أن يخضع غدًا الأربعاء لعدد من التحاليل والأشعة لكن المنية وافته.

معلومات لا تعرفها عن فؤاد شرف الدين

فؤاد شرف الدين مخرج وممثل ومؤلف لبناني ولد عام 1941، ذاع صيته في السبعينيات والثمانينيات خاصة في أدوار الحركة، ومن أبرز أعماله كممثل مسلسل “الدالي” بجزئيه للنجم نور الشريف، و"خطوط حمراء" عام 2012، في حين كانت بدايته كمخرج ومؤلف عبر فيلم “الصرخة” عام 1985.



وكان فؤاد شرف الدين دخل المستشفى منذ فترة بسبب بعض الآلام في الكلى، وتماثل للشفاء وشارك في مسلسل “2024” الذي عرض في رمضان المنصرم، كما شارك في فيلم "الرب يراني".

