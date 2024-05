ألبوم بيلي إيليش الجديد في الترتيب الثاني بقائمة بيلبورد 200

القاهرة - محمد ابراهيم - استقر الألبوم الغنائي الجديد للنجمة الشابة بيلي إيليش في الترتيب الثاني بقائمة بيلبورج للـ 200 الأعلى استماعًا.

ووفق ديد لاين، الألبوم الجديد طرحته بيلي بعنوان Hit Me Hard And Soft، وتعاونت خلاله مع عدد من أنجح الموسيقيين في العالم.

وسبق أن أعلنت المغنية الشابة بيلي إيليش عن مواعيد جولتها العالمية التي أعلنت عنها بعنوان Hit Me Hard And Soft: The Tour.

ووفق ديد لاين، الجولة من المنتظر أن تقدم بها بيلي مجموعة كبيرة من أغنيات أحدث ألبوماتها الغنائية.

وضمن أخبار الموسيقى بهوليوود، بعد انفصالها عن فريقها الغنائي ليتل ميكس، اعلنت المغنية البريطانية الشابة بيري ادواردز عن إطلاق أول عمل موسيقي فردي لها.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من أول أغنية لبيري ادواردز تقدمها كمغنية فردية بعنوان Forget About Us.

ضمن أحدث الفيديوهات الموسيقية المطروحة بهوليوود، تعيش النجمة جينفر لوبيز فترة انتعاشة فنية، شهدت طرحها لعدد جديد من الأعمال السينمائية والفيديوهات الموسيقية، كان أحدثها فيديو أغنية جديد بعنوان Rebound.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الفيديو الخاص بالأغنية الجديدة التي شهدت تقديم لوبيز لنموذج للابتزاز العاطفي في العلاقات.

ذلك بعد أن واجهت النجمة جينفر لوبيز انتقادات كبيرة بسبب فيلمها الجديد الذي طرح مؤخرًا بعنوان This In Me... Now: A Love Story.

ووفق ديلي ميل، الفيلم في افتتاحيته، لم ينجح في تحقيق ما يتجاوز 20 مليون دولار، الذي كان من إنتاج أمازون برايم، وشاركت لوبيز في إنتاجه.

مشاريع جديدة لـ "لوبيز"

وكان قد طرح مؤخرًا للنجمة جينفر لوبيز، فيلم جديد بعنوان Shotgun Wedding، الذي أقيم له عرض خاص جديد في قاعة عرض TCL Chinese Theatre في هوليوود.

والفيلم الجديد Shotgun Wedding، هو أحدث الأعمال السينمائية لجينفر لوبيز، وتجسد به النجمة الكبيرة شخصية باسم دارسي، يشارك في بطولة الفيلم أيضًا جوش دوهامل الذي يجسد شخصية باسم توم.

أيضًا الممثلة البارزة التي حصدت مؤخرًا جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة في مسلسل قصير، جينفير كوليدج تشارك في بطولة الفيلم الجديد بدور رئيسي.

أيضًا ضمن أبطال العمل يشارك ليني كرافيتز في شخصية باسم سين، وكالي هرنانديز التي تجسد شخصية باسم جيمي، وسونيا براجا التي تجسد شحصية باسم ريناتا، وشيش مارين الذي يجسد شخصية باسم روبرت.

عودة للسينما

وتستمر النجمة جينفر لوبيز في تقديم مزيدا من الأعمال السينمائية مسجلة عودتها من جديد للظهور السينمائي المتكرر، بعد طرحها لفيلم جديد بعنوان MARRY ME، شارك في بطولته الممثل الكوميدي أوين ويلسون.

هذا الفيلم شارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم المغني الكولمبي مالوما في دور باستيان، وكلو كولمان في دور لو جيلبر، وجون برادلي في دور كولين، وسارة سلفرمان في دور باركر دييز.